Наташа Корольова похвалилася млосним образом

Як передає Politeka.net, нове фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"П'ятниця 13🔥 о, мама! Містична п'ятниця чекає нас усіх, о-ла-ла... червона помада на моїх губах! Моя п'ятниця пофарбована в магічний червоний колір пристрасті і любові", - написала співачка.

На фото Королева зображена з яскравим макіяжем і червоною помадою на губах. Вона закинула голову і відкрила рот. Співачка приспустила бордово лакований плащ, оголивши плечі. Схоже, що одягнений він на голе тіло.

Пост Наташі Корольової, яку недавно зрадив чоловік Сергій Глушко (Тарзан), викликав бурхливу реакцію.

"Пісня красива, а як Наташа її виконала добре, чутливо, ніжно, у Наташі як не пісня то шедевр.. .Та Наташа і сама шедевр", " Наталі, ти крута! Талановита, яскрава, і в той час проста і близька до народу", " Наташа, ви завжди виглядаєте чудово, просто красуня!!!", " Щось вже дратувать починає...З анадто вульгарна стала, під стать чоловіку. І пісні ...так собі...з цього і немає колишньої слави...» ,- пишуть в коментарях.

Нагадавши, Королева з'явилася у всьому чорному після втечі Тарзана і висунула вимоги, фото.

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