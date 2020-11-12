Українцям варто готуватися до чергового погіршення погоди
Про це у своєму Facebook попередила авторитетний синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 13 листопада, на значній території України буде без опадів, але водіям варто бути обережними через сильні тумани.
У Києві будет також без опадів і вдень стовпчики термометрів навіть піднімуться до +6 градусів, а вночі - до +2 градусів.
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"Температура повітря найближчої ночі від 3 морозу до +4 градусів - зимову гуму обов'язково поставте!, на Півдні до +6 градусів, вдень у п'ятницю очікується +3+8 градусів, на Закарпатті й у південній частині до +10 градусів", - продовжила Діденко у своєму Facebook.
Погода погіршиться вже на вихідних: у деяких регіонах можливі дощі з мокрим снігом.
"У суботу-неділю на Півночі з'являться невеликі опади у вигляді дощу і, можливо, мокрого снігу. На решті території України - без істотних опадів. Вихідні будуть переважно сірими, але все ж ще залишається багато жовтого, помаранчевого та червоного кольорів на деревах й кущах", - резюмувала синоптик у свіжому прогнозі.
Раніше ми попереджали про дуже холодну наступаючу зиму.
За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, наступаюча зима виявиться в Європі і в Україні набагато холоднішою, ніж минула.
"Ніяких погодних експериментів більше бути не повинно, так як в США новий президент, у якого немає особистих інтересів на ринку скрапленого газу", – озвучив він свіжий прогноз.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".