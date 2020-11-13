Атмосферный фронт решил испытать украинцев на прочность

Такой прогноз погоды в своем Facebook обнародовала авторитетный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в выходные некоторые украинцы еще ощутят силу мощного антициклона, который всячески будет стараться отгонять осадки от страны.

Однако в некоторых регионах возможны дожди и даже мокрый снег.

"14-15 ноября антициклон еще будет махать лапами и отгонять осадки. И только по северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и кое-где даже мокрым снегом. Будет холодненько: ночью -3+4 градуса, днем +4+9 градусов, на северо-востоке +2+5 градусов. На Закарпатье и в Крыму +9+13 градусов", - предупредила синоптик в Facebook.

Наталья Диденко также отметила, что ухудшение погоды возможно также в Киеве: днем немного покапает, но существенных изменений пока не ожидается.

"В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, что-то немного покапает и, возможно, даже полетает. Но пока ничего особенного. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +5, +6 градусов", - резюмировала авторитетный синоптик.

Ранее климатологи прогнозировали, что зима 2019-2020 годов должна была быть суровой, но неожиданно оказалась аномально теплой.

По словам синоптика Леонида Горбаня, теплая зима была спровоцирована климатическим оружием, и для этого использовали антенные поля, расположенные в Гаконе (США), а также в России и в Норвегии.

Климатологи США, Великобритании, России, Германии в ноябре 2019 года прогнозировали суперхолодную зиму над территорией Европы. А на Новый год директор Гидрометцентра РФ обещал, что Москву накроют морозы до -35, но вместо этого была аномально теплая зима.

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