Сильні морози прийдуть в Україну лише в січні 2021 року

Як повідомляє Politeka з посиланням на Апостроф, таким прогнозом поділився народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, різке зниження температури повітря в Україні почнеться з 15 січня. Вночі морози сягатимуть до -16 градусів, не виключені і опади у вигляді снігу.

Така погода, продовжив Горбань, переважатиме в Україні до 8 лютого. Потім температура втримається на рівні трохи нижче 0 градусів, а 20 лютого має потеплішати до +2 градусів за Цельсієм.

Раніше ми повідомляли про те, що авторитетний синоптик Наталка Діденко попередила, що українцям варто готуватися до чергового погіршення погоди. Погода погіршиться вже на вихідних: у деяких регіонах можливі дощі з мокрим снігом.

"У суботу-неділю на півночі з'являться невеликі опади у вигляді дощу і, можливо, мокрого снігу. На решті території України - без істотних опадів. Вихідні будуть переважно сірими, але все ж ще залишається багато жовтого, оранжевого і червоного кольорів на деревах і кущах", - резюмувала синоптик у свіжому прогнозі.

Аномально тепла зима-наслідки таємного використання кліматичної зброї. Таку думку озвучив синоптик Леонід Горбань.

Раніше кліматологи прогнозували, що зима 2019-2020 років повинна була бути суворою, але несподівано виявилася аномально теплою.

Горбань не сумнівається, що тепла зима була спровокована кліматичною зброєю, і для цього використовували антенні поля, розташовані в Гаконі (США), а також в Росії і в Норвегії.

Кліматологи США, Великобританії, Росії, Німеччини в листопаді 2019 року прогнозували суперхолодну зиму над територією Європи. А на Новий рік директор Гідрометцентру РФ обіцяв, що Москву накриють морози до -35.

Але все пішло не за планом, коли на початку 2020 року замість обіцяних -35 градусів була плюсова погода.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".