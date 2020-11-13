Сильні морози прийдуть в Україну лише в січні 2021 року
Як повідомляє Politeka з посиланням на Апостроф, таким прогнозом поділився народний синоптик Леонід Горбань.
За його словами, різке зниження температури повітря в Україні почнеться з 15 січня. Вночі морози сягатимуть до -16 градусів, не виключені і опади у вигляді снігу.
Така погода, продовжив Горбань, переважатиме в Україні до 8 лютого. Потім температура втримається на рівні трохи нижче 0 градусів, а 20 лютого має потеплішати до +2 градусів за Цельсієм.
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Раніше ми повідомляли про те, що авторитетний синоптик Наталка Діденко попередила, що українцям варто готуватися до чергового погіршення погоди. Погода погіршиться вже на вихідних: у деяких регіонах можливі дощі з мокрим снігом.
"У суботу-неділю на півночі з'являться невеликі опади у вигляді дощу і, можливо, мокрого снігу. На решті території України - без істотних опадів. Вихідні будуть переважно сірими, але все ж ще залишається багато жовтого, оранжевого і червоного кольорів на деревах і кущах", - резюмувала синоптик у свіжому прогнозі.
Аномально тепла зима-наслідки таємного використання кліматичної зброї. Таку думку озвучив синоптик Леонід Горбань.
Раніше кліматологи прогнозували, що зима 2019-2020 років повинна була бути суворою, але несподівано виявилася аномально теплою.
Горбань не сумнівається, що тепла зима була спровокована кліматичною зброєю, і для цього використовували антенні поля, розташовані в Гаконі (США), а також в Росії і в Норвегії.
Кліматологи США, Великобританії, Росії, Німеччини в листопаді 2019 року прогнозували суперхолодну зиму над територією Європи. А на Новий рік директор Гідрометцентру РФ обіцяв, що Москву накриють морози до -35.
Але все пішло не за планом, коли на початку 2020 року замість обіцяних -35 градусів була плюсова погода.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".