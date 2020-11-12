Аномально тепла зима-наслідки таємного використання кліматичної зброї

Таку думку озвучив синоптик Леонід Горбань, пише Сьогодні.

Раніше кліматологи прогнозували, що зима 2019-2020 років повинна була бути суворою, але несподівано виявилася аномально теплою.

Горбань не сумнівається, що тепла зима була спровокована кліматичною зброєю, і для цього використовували антенні поля, розташовані в Гаконі (США), а також в Росії і в Норвегії.

Кліматологи США, Великобританії, Росії, Німеччини в листопаді 2019 року прогнозували суперхолодну зиму над територією Європи. А на Новий рік директор Гідрометцентру РФ обіцяв, що Москву накриють морози до -35.

Але все пішло не за планом, коли на початку 2020 року замість обіцяних -35 градусів була плюсова погода.

"Кліматична зброя існує і застосовується, хоча її застосування і заборонено Женевською конвенцією від 1975 року", - заявив Горбань, підводячи підсумки аномальної зими.

В Укргідрометеоцентрі такі припущення назвали абсурдними. Кліматологи стверджують, що збільшення викиду парникових газів дійсно сприяє глобальному потеплінню. Але він є некерованим.

"Тут коментувати нічого. З гіпотези опонента і його аргументів, видно, що він не знайомий навіть з азами метеорології", - підкреслила експерт Віра Балабух.

За прогнозами Леоніда Горбаня, наступаюча зима виявиться в Європі і в Україні набагато холоднішою, ніж минула.

"Ніяких погодних експериментів більше бути не повинно, так як в США новий президент, у якого немає особистих інтересів на ринку скрапленого газу", – озвучив народний синоптик свіжий прогноз.

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