У родині Меган Маркл не розуміють, чому колишня зірка Голлівуду приховує від усіх маленького Арчі

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Занепокоєння з приводу спадкоємця Арчі висловила сестра Меган Маркл Саманта. Вона дивується, чому колишня зірка Голлівуду приховує свого сина.

Саманта рішуче не розуміє, чому колишні герцоги не захотіли взяти Арчі з собою, коли покладали днями квіти до пам'ятника воїнам, загиблим у бойових діях.

"Адже за її словами, він вже ходить. Чому ж вони не привели на меморіал Арчі? Ми з батьком адже навіть не знаємо напевно, де він і що з ним", - відверто обурюється сестра Меган Маркл.

Саманта впевнена, що вона з батьком Томасом мають право бачитися зі спадкоємцем.

«Для мене і для батька Арчі, якого Меган нам так жодного разу не погодилася показати, став вже чимось на зразок фантома. Але ми не втрачаємо надію. Раптом щось все ж зміниться. Хоча, чесно кажучи, поки не схоже, щоб вона збиралася змінити свою позицію», — додала вона в спілкуванні з журналістами.

Саманта також рознесла свою сестру Меган за піар під час покладання квітів до пам'ятника воїнам, загиблим у бойових діях, адже вони там засвітилися з професійним фотографом.

"Я вважаю, що є сенс вибачитися за ці фото!",- резюмувала сестра Меган Маркл.

Раніше ми розповідали, як Гаррі і Маркл оскандалилися після візиту на кладовище.

Меган і Гаррі поклали квіти на могили солдатів на національному кладовищі в Лос-Анджелесі, щоб віддати данину жертвам Першої світової війни.

Але жест колишніх герцогів не припав до душі простим британцям. Користувачів розлютив той факт, що дял відвідування меморіалу Меган Маркл і принц Гаррі найняли професійного фотографа.

Нагадавши, Принц Гаррі жорстко поплатився за шлюб з Меган Маркл

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