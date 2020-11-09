Меган Маркл и принц Гарии вновь оказались в эпицентре скандала

Об этом пишет Daily Mail.

Так, бывшие герцоги ощутили на себе волну негатива после того, как попытались напомнить британцам о себе в особенный для страны день.

Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, recognized Remembrance Sunday by laying flowers at the Los Angeles National Cemetery over the weekend. https://t.co/6O7GDz7dwt — CNN (@CNN) November 9, 2020

Меган и Гарри возложили цветы на могилы солдат на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе, чтобы отдать дань жертвам Первой мировой войны.

«Для герцога и герцогини было важно лично, по‑своему отдать дань уважения тем, кто служил и отдал свою жизнь. Пара возложила цветы, которые герцогиня собрала в их саду, к могилам двух солдат Содружества, один из которых служил в Королевских ВВС Австралии, а другой — в Королевской канадской артиллерии», — пишут британские СМИ.

Но жест бывших герцогов не пришелся по душе простым британцам. Пользователей взбесил тот факт, что дял посещения мемориала Меган Маркл и принц Гарри наняли профессионального фотографа, и это они расценили как попытку привлечь к себе внимание.

"Нас не волнует, чем занимается эта пара в течение дня", "Как удобно, чтобы камеры были там в нужный момент", "Фотографа взяли с собой", "Они - пережитки прошлого, и людям следует научиться игнорировать их, пока они не сделают что-нибудь достойное внимания", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принца Гарри поставили на счетчик после бегства из дворца.

Так, бывших герцогов призвали выплатить все деньги, которые они потратили на ремонт особняка и свою пышную свадьбу в Британии, будучи работающими членами королевской семьи.

Если бывшие герцоги могут ежемесячно тратить среднегодовую зарплату на свой роскошный особняк в США, то это говорит о том, что у них достаточно денег, чтобы заплатить за то, что профинансировали британские налогоплательщики.

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