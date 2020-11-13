Суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми фанатами потаємним

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістив дві домашні фотографії, на яких він сидить на дивані і ніжно притискає до обличчя маленького йорка. При цьому очі знаменитості прикриті від непідробного задоволення.

"Від чого ви закриваєте очі? Проход проходьте тест в сторіс і дізнавайтеся всю правду про мої пристрасті, змушує мене покриватися мурашками 🐜", – підписав кадри шеф-кухар.

Фанати поділилися своїми історіями в коментарях, розповівши, від чого отримують задоволення вони.

"Від стріляючого масла😂 Від поцілунків, страху, смачної їжі🤗 від любові і теплоти 😌 😍 😍 такі солодкі 🐕 🦺 мімішні❤️ яка милота 😘 💞 😘 💞 😘 💞 😘 кохання..❤️😉 Душевне фото Ектору вже потрібні діти🤸 милі фото 😌, Ектор і Лупіта 😌 Коли я обіймаю свою дочку і вдихаю її дитячий, до глибини душі, рідний запах!!!!! Теж, коли обіймаємо свого йорка❤️ Давно не робила так...😮 навіть незнаю. Від всього чудово ,що зі мною стається в житті,від всіх людей ,які мене оточують і є близькими,і від всіх промов які я отримую і люблю.Від чудового манікюру зробленого подругою,від укладання парехмахера,з якою я познайомилася і бачу вперше,від кошеняти,від кави з круасаном і розмовою з сестрою в обідню перерву.Від всього,що є в моєму житті.Життя найкраща штука,всі люблять житти🙌,а я ловлю кайф від всього,що тільки є від ранку до сну", – написали вони.

Раніше ми повідомляли, що 48-річний Ектор Хіменес-Браво підкорив публіку несподіваними фото на яхті

Шеф-кухар опублікував нові знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у літньому вбранні на білосніжному човні, оточений синім безкрайнім морем.

Ектор практично в позі відомої статуї бога Аполлона постав у білій майці з чорним принтом і непристойно коротких купальних шортах з намальованими пончиками.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво розкрив хитрощі приготування крем-супу:"він стане вашим фаворитом".

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво здивував рецептом найніжнішого десерту з ожиною: "Фокус в...".

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво розкрив рецепти смачних закусок:"Насолоджуйтесь".