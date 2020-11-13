Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился со своими фанатами сокровенным
Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместил две домашние фотографии, на которых он сидит на диване и нежно прижимает к лицу маленького йорка. При этом глаза знаменитости прикрыты от неподдельного удовольствия.
"От чего Вы закрываете глаза? 👀 Проходите тест в Сторис и узнавайте всю правду о моих страсти, заставляет меня покрываться мурашками 🐜", – подписал кадры шеф-повар.
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Фанаты поделились своими историями в комментариях, рассказав, от чего получают удовольствие они.
"От стреляющего масла😂 Від поцілунків, страху, смачної їжі🤗 От любви и теплоты😌😍😍 Такі солодкі🐕🦺мімішні❤️ Какая милота😘💞😘💞😘💞😘 Кохання..❤️😉 Душевное фото Эктору уже нужны дети🤸 Миле фото 😌, Эктор и Лупита 😌 Когда я обнимаю свою дочь и вдыхаю ее детский, до глубины души, родной запах!!!!! Тоже, когда обнимаем своего йорка❤️ Давно не делала так...😮 даже незнаю. Від всього чудово ,що зі мною стається в житті,від всіх людей ,які мене оточують і є близькими,і від всіх речей які я отримую і люблю.Від чудового манікюру зробленого подругою,від укладки парехмахера,з якою я познайомилася і бачу вперше,від кошеняти,від кави з круасаном і розмовою з сестрою в обідню перерву.Від всього,що є в моєму житті.Життя найкраща штука,всі люблять житти🙌,а я кайф ловлю від всього,що тільки є від ранку до сну", – написали они.
Ранее мы сообщали, что 48-летний Эктор Хименес-Браво покорил публику неожиданными фото на яхте
Шеф-повар опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в летнем наряде на белоснежной лодке, окруженный синим бескрайним морем.
Эктор практически в позе известной статуи бога Аполлона предстал в белой майке с черным принтом и неприлично коротких купальных шортах с нарисованными пончиками.
Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа:"он станет вашим фаворитом".
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