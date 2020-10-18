В Министерстве образования приняли решение отменить ключевой экзамен, который сдавали выпускники школ

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, передает Главком.

Отмечается, что комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, которое долгое время было обязательным для сдачи, теперь будет отменено. С 2021 года выпускники смогут самостоятельно выбирать, какой экзамен им сдавать: ЗНО только по украинскому языку или комплексный экзамен по украинскому языку и литературе.

Как стало известно, комплексный экзамен будут сдавать те дети, которые будут поступать на специальности гуманитарного и социального направления. Те, кто выберет другие специальности, смогут сдавать лишь украинский язык. Это предложение было зафиксировано в проекте условий приема в ВУЗы на 2021 год.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что тест по украинскому будет содержать вопросы, которые предполагают знание украинской литературы.

Добавим, что не всем понравилась инициатива ведомства. Ряд народных депутатов обратились к министру образования Сергею Шкарлету с призывом не отменять комплексное тестирование.

Ранее в УЦОКО заявили, что в 2021 году ЗНО по украинскому языку будет иметь новые задания. Тест будет состоять всего из 40 заданий, включая задачи закрытых форм и задания по предоставлению развернутого ответа.

Напомним, что в школе Одессы учитель устроила буллинг девочки за украинский язык.

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