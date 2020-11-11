Отказа от 12-летней системы среднего школьного образования не будет

Об этом написал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

Подчеркивается, что 12-летняя система - это общеевропейская тенденция.

При этом он согласился, что систему нужно доработать таким образом, "чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей".

Отмечается, что сейчас именно родители больше чем учителя настороженно относятся к 12-летнему обучению в школах.

"Например, находясь в командировках в регионах и общаясь с родителями школьников, неоднократно слышал возмущение по поводу того, что дети будут заканчивать школу в 18-19 лет. Но есть другие, не менее веские аргументы в пользу 12-летней школы", - отметил министр.

Как вариант он рассказал, что "в некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17" - по его словам, такое предложение прозвучало на совещании в министрестве во вторник, 10 ноября.

Отметим, украинцы активно комментируют тему 12-летнего школьного образования.

«Судя по нашим "избирателям" и остальным "гениям" сообщества, достаточно 3-х классов... а 4-й коридор с со смачным подсрачником», «Чтобы собирать клубнику и этого достаточно», «Менее 12 лет в школах на европейском континенте учатся только в кацапии, Беларуси и Албании...», «Это правильно...я бы ещё и госэкзамены и диплом на право махать кайлом утвердил...», - пишут в Сети.

Напомним, в украинских школах предложили запретить российский язык: "Учителя должны...".

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