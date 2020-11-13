Министерство образования и науки рекомендовало учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования перейти на смешанную форму обучения

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram.

"С 16 ноября 2020 обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Письмо уже отправлено руководителям учебных заведений", - сообщил министр.

Отмечается, что организовывая обучение по дистанционной или смешанной форме, следует учитывать изменения Кабмина в правила карантина и предыдущие рекомендации МОН.

Инициативу активно комментируют в Сети

«Жареный петух клюнул? или еще нет?», «Давно уже пора переходить на дистанционное школам и университетам», «...она уже давно смешанная... С этим, коричневым…», - пишут в комментариях.

Напомним, в Украине отказались от адаптивного карантина, то есть от зонирования в зависимости от количества зараженных. Теперь вся страна будет одной зоной.

Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек. Воодится правило заполненности не более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек. Не будут проводиться плановые госпитализации.

Напомним, в украинских школах предложили запретить российский язык: "Учителя должны...".

Как сообщала Politeka, Минобразования отменило ключевой экзамен, детали скандального решения и что теперь будет.

Также Politeka писала, что стало известно, что ждет школьников после выхода с каникул, заявление МОН: «После 30 октября…».