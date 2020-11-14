Знамениті співачки показують своїх братів досить рідко, але кадри з ними завжди бурхливо обговорюються в мережі

Знаменитості не розповідають про особисте, а про життя своїх близьких взагалі намагаються не згадувати. Багато артисток іноді роблять винятки, показуючи своїх родичів, в тому числі і братів, якими дуже дорожать. Представляємо вашій увазі топ фото братів знаменитих співачок і актрис, які з легкістю могли б прославитися:

Українська популярна співачка Тіна Кароль в інтерв'ю для "Світського життя" розповіла, що її брат одружений на сестрі Ірини Вітовської. За словами співачки зустрічаються вони не часто, тому що у всіх різні графіки. В інтерв'ю знаменитість також розповіла, що брата Станіслава Сватала дуже традиційно:

"Ми приходили просити вийти заміж Наташу, сестру Ірми за Стасика, мого брата. Ми прийшли всією сім'єю просити, щоб вони погодилися віддати свою квіточку. Я навіть шукала по дому, чи немає гарбуза ніде", - розповідала Зірка.

Як виявилося, все було виконано традиційно і сім'я Тіни і Станіслава слідувала всім звичаям. Незважаючи на те, що бачиться вона з сім'єю не часто, Кароль зазначає, що дуже дорожить близькими.

Історія брата Анджеліни Джолі і самої актриси дуже незвичайна. Скандальні фото з їх поцілунками розбурхують публіку досі. На початку кар'єри актриси чоловік не тільки підтримував сестру, а й сам будував успішну кар'єру в кіно.

Особливо увагу преси Джеймс привернув на церемонії «Оскар» в 2000 році, коли поцілував сестру зовсім не по-братськи. Всі наступні роки Анджеліна і Джеймс підтримували близькі стосунки. Чоловік допомагає сестрі також виховувати дітей і підтримує в складних ситуаціях незважаючи на те, що Анджеліна стала нервовою і часто зривалася на брата.

У Софії Ротару три сестри і два брати. Всі вони пов'язані з творчістю і музикою. Євген молодше своєї знаменитої сестри на 10 років, незважаючи на різницю у віці, всі вони дуже дружні і підтримували відносини крізь розлуку.

Брат Софії Ротару деякий час виступав разом з відомим російським композитором Ігорем Крутим. Сам Крутой одного разу зізнався, що використовував знамените прізвище для залучення людей на свої концерти.

Не так давно Ольга Фреймут опублікувала спільне фото зі своїм молодшим братом Артуром. Варто відзначити, що телеведуча зовсім не часто показує свою сім'ю і розповідає про неї. Відомо, що у ведучої є молодша сестра і брат. А ось свою маму Ольга показала на шоу.

Деякий час тому після свят Ольга як виняток показала в Instagram цілу серію фото зі своїми близькими.

Ані Лорак під час поїздки до Німеччини зі своїм концертним шоу, показала своїх братів. Під час роботи вона зустрілася зі своїми братами: молодшим — Андрієм та Ігорем, який старший за неї на два роки. Як правило, зірка взагалі не показує близьких в соціальній мережі.

Коли в 1985 році в родині з'явився новонароджений Андрій, мамі довелося віддати Ігоря і Кароліну в інтернат. Дитинство у зірки і її братів було дуже бідним, тому ні речей нових, ні яскравого життя вони не бачили до тих пір, поки Кароліні не вдалося показати свій пісенний талант, а підросли братися почали шукати свій шлях. Кароліна фактично не говорить про близьких, але в інтерв'ю завжди відгукується про них дуже тепло.

Кирило Ковляшенко-двоюрідний брат телеведучої Регіни Тодоренко, з яким вона провела все своє безтурботне дитинство. Минулого місяця чоловік відзначав день народження. На честь цієї дати Регіна поділилася спільною фотографією з братом.

Під постом Тодоренко зізналася в любові до Кирила.

"Братик, з Днем народження, рідний!",- пише телеведуча " Орла і Решки». У коментарях фанати заявили, що брат, яким так дорожить Тодоренко, дуже схожий з її власною дитиною Мішею. На думку фанатів малюк схожий з Кирилом і дуже сильно.

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