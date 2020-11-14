Знаменитые певицы показывают своих братьев довольно редко, но кадры с ними всегда бурно обсуждаются в сети

Знаменитости не рассказывают о личном, а о жизни своих близких вообще стараются не упоминать. Об этом пишет Politeka.net. Многие артистки иногда делают исключения, показывая своих родственников, в том числе и братьев, которыми очень дорожат. Представляем вашему вниманию топ фото братьев знаменитых певиц и актрис, которые с легкостью могли бы прославиться:

Украинская популярная певица Тина Кароль в интервью для «Светской жизни» рассказала, что ее брат женат на сестре Ирины Витовской. По словам певицы встречаются они не часто, потому что у всех разные графики. В интервью знаменитость также рассказала, что брата Станислава Сватала очень традиционно:

«Мы приходили просить выйти замуж Наташу, сестру Ирмы за Стасика, моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек. Я даже искала по дому, нет ли тыквы нигде», - рассказывала звезда.

Как оказалось, все было выполнено традиционно и семья Тины и Станислава следовала всем обычаям. Несмотря на то, что видится она с семьей не часто, Кароль отмечает, что очень дорожит близкими.

История брата Анджелины Джоли и самой актрисы очень необычная. Скандальные фото с их поцелуями будоражат публику до сих пор. В начале карьеры актрисы мужчина не только поддерживал сестру, но и сам строил успешную карьеру в кино.

Особенно внимание прессы Джеймс привлек на церемонии «Оскар» в 2000 году, когда поцеловал сестру совсем не по-братски. Все последующие годы Анджелина и Джеймс поддерживали близкие отношения. Мужчина помогает сестре также воспитывать детей и поддерживает в сложных ситуациях несмотря на то, что Анджелина стала нервной и часто срывалась на брата.

У Софии Ротару три сестры и два брата. Все они связаны с творчеством и музыкой. Евгений младше своей знаменитой сестры на 10 лет, несмотря на разницу в возрасте, все они очень дружны и поддерживали отношения сквозь разлуку.

Брат Софии Ротару некоторое время выступал вместе с известным российским композитором Игорем Крутым. Сам Крутой однажды признался, что использовал знаменитую фамилию для привлечения людей на свои концерты.

Не так давно Ольга Фреймут опубликовала совместное фото со своим младшим братом Артуром. Стоит отметить, что телеведущая совсем не часто показывает свою семью и рассказывает о ней. Известно, что у ведущей есть младшая сестра и брат. А вот свою маму Ольга показала на шоу.

Некоторое время назад после праздников Ольга в виде исключения показала в Инстаграм целую серию фото со своими близкими.

Ани Лорак во время поездки в Германию со своим концертным шоу, показала своих братьев. Во время работы она встретилась со своими братьями: младшим — Андреем и Игорем, который старше её на два года. Как правило, звезда вообще не показывает близких в социальной сети.

Когда в 1985 году в семье появился новорожденный Андрей, маме пришлось отдать Игоря и Каролину в интернат. Детство у звезды и ее братьев было очень бедным, поэтому ни вещей новых, ни яркой жизни они не видели до тех пор, пока Каролине не удалось показать свой песенный талант, а подросшие браться начали искать свой путь. Каролина фактически не говорит о близких, но в интервью всегда отзывается о них очень тепло.

Кирилл Ковляшенко — двоюродный брат телеведущей Регины Тодоренко, с которым она провела всё своё беззаботное детство. В прошлом месяце мужчина отмечал день рождения. В честь этой даты Регина поделилась совместной фотографией с братом.

Под постом Тодоренко призналась в любви к Кириллу.

«Братик, с Днём Рождения , родной!», — пишет телеведущая «Орла и Решки». В комментариях фанаты заявили, что брат, которым так дорожит Тодоренко, очень похож с ее собственным ребенком Мишей. По мнению фанатов малыш похож с Кириллом и очень сильно.

Напомним, что партнер Фреймут по «Танцях з зірками» не выдержал и унизил телеведущую на всю страну: «Она намного...».

Как сообщала Politeka, вылетевшая из "Танців з зірками" Ольга Фреймут поцапалась с мужем: "Мне скоро 44 года, а ты учишь меня...".

Также Politeka писала, что Фреймут после унижения на «Танцях з зірками» заметили в неожиданном месте: «Сегодня домой на…».