Кто будет бороться за победу в шоу

В свежем эфире шоу «Танці з зірками» зрителей ждет сюрприз

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения на официальной странице шоу в Инстаграм. Авторы аккаунта опубликовали фото пяти пар, которые остались в проекте. Кроме этого, они рассказали, чему будет посвящен воскресный вечер на проекте.

«Тебя ждет теплый «Семейный вечер», в котором участники исполнят два танца. Звезды выйдут на паркет со своими родными, а также продемонстрируют второй танец из классической бальной программы со своими партнерами», - отметили в Инстаграме, попросив зрителей рассказать, кого они поддерживают.

За короткое время пост собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях стали обсуждать, кто из звезд достоин победы.

«Остались самые лучшие)», «Сергей и Аделина, они самые лучшие», «Санта Димопулос и Макс Леонов (пара № 4) лучшие!», «Надеюсь Жук уже выздоровел и сегодня выйдет на паркет. Ничего против другого Дмитрия не имею)», «Сергей Мельник! Он действительно прилагает максимум усилий и стоит победы!», «Теперь будет очень горячо. Санточке желаю удачи!», - пишут пользователи сети.

Как известно, из шоу уже успели выбыть такие звезды как Ольга Фреймут, Олег Винник, Позитив и Слава Каминская.

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