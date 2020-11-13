Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, в черговий раз епатувала публіку

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала свіжі фотографії у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в сміливому образі, та ще й верхи на гнідому жеребці.

Знаменитість позувала на тлі старовинного замку, вибравши для фотосесії короткі бежеві штани, пончо і капелюх.

"Я потрапила в дивовижне і казкове місце @fewhorses ️ ️ начебто старовинний замок, повитий плющем в зачарованому лісі 🏰 насправді це стайня в традиційному англійському стилі ферми, там можна погуляти, поспілкуватися з тваринами і покататися на конях. Що і зробила я, у мене з'явився новий друг на ім'я Антон, хочу його вам представити♪ він чарівний, імпозантний, добродушний і дуже ненажерливий ♪ " а ви коли-небудь каталися на коні?🐎", – підписала кадри дівчина.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Фанати буквально за дві години поставили під свіжою публікацією Заворотнюк понад 2600 лайків, а в коментарях похвалили дівчину за сміливий образ.

"Ваааау😻 Анют, просто неймовірно💔 коней, я, дуже люблю 🐎 відразу згадалося як мене посадили на коня в дитинстві, і вона почала бігати, я кричала як різана "Врятуйте-допоможіть". Після цього я довгий час боялася на них сідати, але сідала, мене Катав дядько.🌸 Анечка, дуже красива❤ як шикарно👏 як же вам йде такий образ😍 Я ніколи не каталася, але може як-небудь зважуся🙌 Анечка, спасибі за такі шикарні фото, відмінного і сонячного вам дня❤️ як же красиво! 😍 Занурює прям в казку Аня, ти схожа на принцесу.Дуже здивувала!!!Знімок схожий на картину.Супер!!!🙌 🙌 👏 👏 😍 😍 🔥 🔥 Класно Аня які ви красиві ти не реально прекрасна, ця фотка буде круто для картини ️ ️ хочеться зробити тобі подарунок на новий рік. Для квартири 🙏 можна?🙏 🙏 Дуже красиве місце 😍 😍 😍 вже близько 8 років займаюся верховою їздою. Коні-приголомшливе тварини 💕", - написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Анна Заворотнюк в шкіряних штанях здивувала осіннім фото біля інсталяції з соломою і гарбузами.

"З дарами осені остав залишайте осінні смайли в коментарях🎃 🍁 🍂 🍄", - попросила фанатів дівчина.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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