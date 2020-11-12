Суммы монетизированных субсидий для украинцев могут существенно отличаться в зависимости от условий их назначения

Как пишут Українські новини, сейчас размер субсидий для украинцев зависит от разницы между размером коммуналки, который они видят в платежках в рамках социальных нормативов пользования ЖКУ, и объемом установленного украинским Кабмином обязательного процента платежа.

В свою очередь, тот самый обязательный процент платежа зависит от общих доходов конкретно взятой семьи и рассчитывается индивидуально по единой формуле: среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека разделенный на размер прожиточного минимума для одного человека на месяц. Затем полученный результат делится на два и умножается на 15%.

Субсидия назначается только для одного зарегистрированного жильца квартиры или дома, однако с учетом всех остальных зарегистрированных по месту лиц.

При этом по решению комиссии субсидии могут получать и люди, не зарегистрированные в квартире или доме, но фактически проживающие там даже без договора аренды. Однако это работает только при условии, что они являются внутренне перемещенными лицами.

Кроме того, комиссии могут решить не учитывать лиц, зарегистрированных в жилье, но фактически там не проживающих, при расчете и назначении субсидии для конкретной семьи.

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