Как теперь выглядит самая известная "женщина с бородой"

Австрийский певец Томас Нойвирт, который победил на “Евровидении” под псевдонимом Кончита Вурст, снова показался в образе брутального бородача

Соответствующее фото артист разместил у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net

Судя по аккаунту Томаса можно сделать вывод, что для него абсолютно привычно облачаться то в мужчину, то в женщину.

И вот на днях он снова опубликовал фото, на котором его можно увидеть в брутальном образе с густой бородой на лице.

Артист попозировал в обычном черном спортивном костюме и кепке, а вподписи поблагодарил всех своих фанатов за поздравления ко дню рождению, который он отмечал 6 ноября.

«Спасибо за пожелания на день рождения 😍», - написал он.

Фанаты пришли в восторг и принялись желать своему кумиру всего наилучшего.

Ранее мы сообщали, Вурст обескуражила эпатажным образом. На одном из снимков звезда позирует в черном боди с кружевными вставками. Сверху наброшена шуба. На ногах артиста – высокие красные сапоги с узким носком и на шпильке.

На другом фото Вурст идет в черном кружевном белье, поверх которого распахнутый светлый плащ. Обут артист в высокие черные сапоги на шпильке.

Отметим, кадры произвели настоящий фурор в сети.

Напомним, что Кончита Вурст застыла в объятиях красавчика: «Так мило...».

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст неожиданно сменила образ на леди-босс: "Отличная прическа!".