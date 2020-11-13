18-річний син знаменитостей російського шоу-бізнесу Наташі Корольової і Сергій Грушко Архип вразив зухвалим виглядом

Як повідомляє Politeka, відразу після досягнення повноліття син зіркових батьків оголосив, що прийняв рішення почати музичну кар'єру. Тоді ж він вибрав собі сценічний псевдонім Грек і випустив свій перший трек під назвою "Пляшка вина".

А сьогодні молодий чоловік опублікував у себе в Instagram фотографію, на якій він відпочиває в компанії своїх друзів.

"Релакс в натовпі друзів на хмарах що може бути краще💨 😁 всім залишатися на висоті і хороших вихідних🤘", – підписав кадр Архип.

На знімку юна зірка сидить за столиків нічного клубу з двома приятелями. Один з них надів маску мавпи і ціліндр, інший – курить трубку. Сам Архип в червоно-чорному головному уборі, з вусиками і борідкою показує пальцями знак "V" (перемога).

Фанати по-різному відреагували на це фото, деяким не сподобалося, що юнак ходить по клубах в такому юному віці.

"🔥🔥♥️♥️♥️♥️🤘🤘 🔥♥️♥️♥️♥️🤘 💥💥💥💥 💥💥💥💥 Виріс хлопчик, пішов в рознос", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Архип Глушко здивував дорослою фотосесією. Хлопець опублікував кілька фото, на яких позував з голим торсом в червоній шубі. Хлопець намагався зобразити дуже крутий і гарячий погляд, правда, в силу віку йому це вдалося не дуже добре.

У коментарях під постом стали обговорювати зовнішність Архипа. Багато порахували, що хлопець вирішив йти по стопах батька, і навіть порадили йому попрацювати з фігурою.

Нагадаємо, що Архип Глушко після зрад батька спантеличив недитячими закликами:»Кайфуйте".

Як повідомляла Politeka, Архип Глушко відчинив плащ, під яким не виявилося нічого:»продовжує справу батька".

Також Politeka писала, що Архип Глушко натякнув, що любить жорсткіше: весь у батька.