Сын известной певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип Глушко показал свое тело в смелой фотосессии

18-летний Архип, который в последнее время решил заняться музыкой и уже начал выпускать свои работы, поделился новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фотографиях парень предстал в довольно смелом образе. Он одет в синие штаны с цветастыми «пятнами», а также ярко-красный плащ, который так и приковывает к себе внимание. При этом под плащ Архип решил ничего не надевать.

Сын Королевой смело демонстрирует свой обнаженный торс, распахивая свой плащ ради эксцентричных снимков.

«Красный цвет- это всегда праздник) Возбуждает тело и чувства. Всех с Днём народного единства!», - подписал фото молодой человек.

Подписчики юного Глушко не смогли пройти мимо таких кадров.

«Смотрю и представляю, как Архип продолжает дело отца - работать в Эгоистке», «Красивый парень», «Тигр», «Очень красивый», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что у себя в Инстаграм Архип показал, как проводит свободное время. Сначала он прогулялся по улице, после чего поужинал в ресторане. Судя по всему, столичное заведение находилось на высоте, так как Архип вышел прогуляться на смотровую площадку.

«Нифига не слышно, но я говорил то, что ветер сильный и холодный, как будто тебя лезвиями режут. Люблю холод, что сказать. Ну или бдсм, тут не понятно уже», - подписал свое видео Архип, намекнув, что любит экспериментировать в постели.

Напомним, 18-летний сын Наташи Королевой и Тарзана намекнул, что любит пожестче: весь в отца.

Как сообщала Politeka, сын Королевой и Тарзана после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

Также Politeka писала, что неуклюжий сын Наташи Королевой и Тарзана озадачил детскими забавами: «Все соберу, сделаю отварчик…».