18-летний сын стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой, Архип Глушко удивил взрослыми намеками

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень показал, как проводит свободное время. Сначала он прогулялся по улице, после чего поужинал в ресторане. Судя по всему, столичное заведение находилось на высоте, так как Архип вышел прогуляться на смотровую площадку. Было видно, что там очень холодно и дует сильный ветер.

«Нифига не слышно, но я говорил то, что ветер сильный и холодный, как будто тебя лезвиями режут. Люблю холод, что сказать. Ну или бдсм, тут не понятно уже», - подписал свое видео Архип, намекнув, что любит экспериментировать в постели.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда 18-летний парень удивляет слишком взрослыми поступками и заявлениями. Так, на днях он презентовал новую песню под названием «Растафарай». В клипе он смотрит стриптиз и целуется с девушками. Сама песня посвящена религии, которая поощряет употребление запрещенных веществ.

Кроме этого, Архип поделился снимками с друзьями, где он курит и держит в руках алкоголь. На его странице в Инстаграм очень много провокационных снимков. Похоже, парень не против такой же славы, как у его отца.

Напомним, что Архип Глушко после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

Как сообщала Politeka, неуклюжий Архип Глушко озадачил детскими забавами: «Все соберу, сделаю отварчик…».

Также Politeka писала, что сын Королевой пошел по стопам отца, сверкнув обнаженным торсом: "Архипка, удачи!".