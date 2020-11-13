18-летний сын знаменитостей российского шоу-бизнеса Наташи Королевой и Сергей Грушко Архип поразил дерзким видом

Как сообщает Politeka, сразу по достижении совершеннолетия сын звездных родителей объявил, что принял решение начать музыкальную карьеру. Тогда же он выбрал себе сценический псевдоним Грек и выпустил свой первый трек под названием "Бутылка вина".

А сегодня молодой человек опубликовал у себя в Инстаграм фотографию, на которой он отдыхает в компании своих друзей.

"Релакс в толпе друзей на облаках Что может быть лучше💨😁 Всем оставаться на высоте и хороших выходных🤘", – подписал кадр Архип.

На снимке юная звезда сидит за столиков ночного клуба с двумя приятелями. Один из них надел маску обезьяны и циллиндр, другой – курит трубку. Сам Архип в красно-черном головном уборе, с усиками и бородкой показывает пальцами знак "V" (победа).

Фанаты по-разному отреагировали на это фото, некоторым не понравилось, что юноша "отжигает" по клубам в столь юном возрасте.

"🔥🔥♥️♥️♥️♥️🤘🤘 🔥♥️♥️♥️♥️🤘 💥💥💥💥 💥💥💥💥 Вырос мальчик, пошёл в разнос", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Архип Глушко удивил взрослой фотосессией. Парень опубликовал несколько фото, на которых позировал с голым торсом в красной шубе. Парень пытался изобразить очень крутой и горячий взгляд, правда, в силу возраста ему это удалось не очень хорошо.

В комментариях под постом стали обсуждать внешность Архипа. Многие посчитали, что парень решил идти по стопам отца, и даже посоветовали ему поработать с фигурой.

Напомним, что Архип Глушко после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

Как сообщала Politeka, Архип Глушко распахнул плащ, под которым не оказалось ничего: «Продолжает дело отца».

Также Politeka писала, что Архип Глушко намекнул, что любит пожестче: весь в отца.