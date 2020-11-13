Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук розповів, що його пов'язує з "Холостячкою"
Про це він розповів в інтерв'ю Обозреватель.
Як відомо, Володимир Остапчук нещодавно зіграв пишне весілля з Христиною Гірник, яка взяла собі прізвище чоловіка.
Незважаючи на це, в ЗМІ активно з'являються чутки про нібито роман Володимира Остапчука з героїнею шоу "Холостячка" Ксенією Мішиною.
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Так, співрозмовник вирішив поцікавитися у шоумена, яка плітка про нього йому найбільше запам'яталася за професійну кар'єру. І Володимир Остапчук вирішив "вбити двох зайців", розвіявши чутки про роман з Ксенією Мішиною.
"Того року ходила плітка, що у мене роман з Ксенією Мішиною. Виходить, я встиг раніше всіх пацанів з шоу "Холостячка" (сміється). Це, звичайно ж, неправда", - розповів популярний телеведучий.
Раніше ми розповідали, що Володимир Остапчук видав всю правду після розкішного весілля. Так, шоумен вирішив позлити хейтерів і запропонував придумати образливий жарт про нього.
"- Чому Остапчук розлучився зі своєю першою дружиною?! - Тому що вона ставилася до нього як до собаки. - Вимагала вірності?", "Остапчук коли нап'ється, дзвонить своїй майбутній" «Вова Остапчук, так любить підбухувати, що знайшовши собі товаришу по чарці-відразу одружився!",- відразу ж атакували його користувачі в мережі.
Нагадавши, нова дружина Остапчука зважилася на публічне протистояння з його колишньою дружиною
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