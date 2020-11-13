Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что его связывает с "Холостячкой"

Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

Как известно, Владимир Остапчук недавно сыграл пышную свадьбу с Кристиной Горняк, которая взяла себе фамилию мужа.

Несмотря на это, в СМИ активно появляются слухи о якобы романе Владимира Остапчука с героиней шоу "Холостячка" Ксенией Мишиной.

Так, собеседник решил поинтересоваться у шоумена, какая сплетня о нем ему больше всего запомнилась за профессиональную карьеру. И Владимир Остапчук решил "убить двух зайцев", развеяв слухи о романе с Ксенией Мишиной.

"В том году ходила сплетня, что у меня роман с Ксенией Мишиной. Получается, я успел раньше всех пацанов из шоу "Холостячка" (смеется). Это, конечно же, неправда", - рассказал популярный телеведущий.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Остапчук выдал всю правду после роскошной свадьбы. Так, шоумен решил позлить хейтеров и предложил придумать обидную шутку о нем.

«-Почему Остапчук развёлся со своей первой женой?! -Потому что она относилась к нему как к собаке. -Требовала верности?», «Остапчук когда напьётся, звонит своей будущей», «Вова Остапчук, так любит подбухивать, что найдя себе собутыльницу - сразу женился!», - сразу же атаковали его пользователи в сети.

Напомним, новая жена Остапчука решилась на публичное противостояние с его бывшей супругой

Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука резко обратилась к украинцам после роскошной свадьбы с Сердючкой

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука сделала признание о детях, мать которых бросил ведущий