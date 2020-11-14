Деякі зірки в гонитві за молодістю лягають"під ніж" і роблять собі уколи "краси", проте результати можуть не порадувати і навіть налякати

Давайте подивимося на зірок, які понівечили себе пластикою і ботоксом, повідомляє Politeka.net.

Відомий співак Валерій Леонтьєв цього року відсвяткував 71 рік. Артист не хоче старіти тому робив собі блефаропластику і кругову підтяжку, використовував ботокс, вставив вініри. Також, ймовірно, співак видалив грудки Біша.

Однак в результати таких втручань шокують фанатів, багато відзначили, що співак став схожий на жінку.

Російська актриса Віра Алентова, яка стала відома після ролі у фільмі "Москва сльозам не вірить", стала жертвою пластики. Артистка ще в 90-х зробила підтяжку обличчя, яка пройшла успішно. А ось останні маніпуляції із зовнішністю спотворили обличчя знаменитості.

Тепер у зірки помітні неозброєним поглядом асиметрія обличчя, рубці, а також спотворена міміка.

Зірка картини " Гардемарини, вперед!» Ольга Машна була справжнім секс-символом, проте з роками вона розгубила колишню привабливість.

На зовнішності колишньої красуні позначилися повнота і хірургічні втручання.

Співачка Любов Успенська на свої 66 років виглядає підозріло молодо. Користувачі мережі тут же звинуватили артистку в пластиці, а деякі навіть порівняли з Майклом Джексоном.

Однак Успенська ніяк не реагує на критику. Співачка зазначила, що злі люди старіють рано і порадила брати приклад з себе.

Зірка радянського фільму "Мері Поппінс", Наталія Андрійченко, також стала жертвою хірургів. Зірка зробила контурну пластику губ і носогубних складок. Крім того, артистка робила собі уколи "краси".

Однак також актриса стежить за харчуванням і веде здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, що зірка " Москва сльозам не вірить» переборщила з пластикою, фото до і після вражають: «не впізнати».

Як повідомляла Politeka, нова зовнішність зірки "Москва сльозам не вірить" Алентової привела всіх у тремтіння: "я б не дізналася, сумно".

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