Некоторые звезды в погоне за молодостью ложатся "под нож" и делают себе уколы "красоты", однако результаты могут не обрадовать и даже напугать

Давайте посмотрим на звезд, которые изуродовали себя пластикой и ботоксом, сообщает Politeka.net.

Известный певец Валерий Леонтьев в этом году отпраздновал 71 год. Артист не хочет стареть поэтому делал себе блефаропластику и круговую подтяжку, использовал ботокс, вставил виниры. Также, вероятно, певец удалил комки Биша.

Однако в результаты таких вмешательств шокируют фанатов, многие отметили, что певец стал похож на женщину.

Российская актриса Вера Алентова, которая стала известна после роли в фильме "Москва слезам не верит", стала жертвой пластики. Артистка еще в 90-х сделала подтяжку лица, которая прошла успешно. А вот последние манипуляции с внешностью исказили лицо знаменитости.

Теперь у звезды заметны невооруженным взглядом асимметрия лица, рубцы, а также искаженная мимика.

Звезда картины «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная была настоящим секс-символом, однако с годами она растеряла былую привлекательность.

На внешности былой красотки сказались полнота и хирургические вмешательства.

Певица Любовь Успенская на свои 66 лет выглядит подозрительно молодо. Пользователи сети тут же обвинили артистку в пластике, а некоторые даже сравнили с Майклом Джексоном.

Однако Успенская никак не реагирует на критику. Певица отметила, что злые люди стареют рано и посоветовала брать пример с себя.

Звезда советского фильма "Мэри Поппинс", Наталья Андрейченко, также стала жертвой хирургов. Звезда сделала контурную пластику губ и носогубных складок. Кроме того, артистка делала себе уколы "красоты".

Однако также актриса следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

Напомним, что звезда «Москва слезам не верит» переборщила с пластикой, фото до и после поражают: «не узнать».

Как сообщала Politeka, новая внешность звезды "Москва слезам не верит" Алентовой привела всех в дрожь: "Я бы не узнала, печально".

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