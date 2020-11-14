Некоторые звезды в погоне за молодостью ложатся "под нож" и делают себе уколы "красоты", однако результаты могут не обрадовать и даже напугать
Давайте посмотрим на звезд, которые изуродовали себя пластикой и ботоксом, сообщает Politeka.net.
Известный певец Валерий Леонтьев в этом году отпраздновал 71 год. Артист не хочет стареть поэтому делал себе блефаропластику и круговую подтяжку, использовал ботокс, вставил виниры. Также, вероятно, певец удалил комки Биша.
Однако в результаты таких вмешательств шокируют фанатов, многие отметили, что певец стал похож на женщину.
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Российская актриса Вера Алентова, которая стала известна после роли в фильме "Москва слезам не верит", стала жертвой пластики. Артистка еще в 90-х сделала подтяжку лица, которая прошла успешно. А вот последние манипуляции с внешностью исказили лицо знаменитости.
Теперь у звезды заметны невооруженным взглядом асимметрия лица, рубцы, а также искаженная мимика.
Звезда картины «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная была настоящим секс-символом, однако с годами она растеряла былую привлекательность.
На внешности былой красотки сказались полнота и хирургические вмешательства.
Певица Любовь Успенская на свои 66 лет выглядит подозрительно молодо. Пользователи сети тут же обвинили артистку в пластике, а некоторые даже сравнили с Майклом Джексоном.
Однако Успенская никак не реагирует на критику. Певица отметила, что злые люди стареют рано и посоветовала брать пример с себя.
Звезда советского фильма "Мэри Поппинс", Наталья Андрейченко, также стала жертвой хирургов. Звезда сделала контурную пластику губ и носогубных складок. Кроме того, артистка делала себе уколы "красоты".
Однако также актриса следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.
Напомним, что звезда «Москва слезам не верит» переборщила с пластикой, фото до и после поражают: «не узнать».
Как сообщала Politeka, новая внешность звезды "Москва слезам не верит" Алентовой привела всех в дрожь: "Я бы не узнала, печально".
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