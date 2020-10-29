Звезду фильма "Москва слезам не верит" 77-летняя российская актриса Вера Алентова практически не узнать

Как сообщает Politeka со ссылкой на пост в Инстаграм российской актрисы Дарьи Поверенновой, вчера появился новый снимок легенды советского кино.

На фотографии Дарья сидит рядом с Алентовой, обращает на себя внимание то, что жена режиссера Владимира Меньшова хоть и выглядит на свои годы, но не забывает о макияже и украшениях – на Вере надеты бусы.

"Не играли наш спектакль и не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019-го года! Всё так же бодра и полна энергии! И это тааак круто! И вызывает огромное уважение! Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой Артисткой! А какой ваш любимый фильм с участием Веры Алентовой?" – подписала кадр Дарья Повереннова.

Фанаты не прошли мимо этой публикации и в комментариях написали, как любят и уважают Алентову.

"Как я ее люблю!😍Талантливейшая и умнейшая из актрис,все фильмы с ее участием-жизненная КЛАССИКА!!!😍🔥🔥🔥❤️Дашенька,Вам 🙏🙏🙏действительно повезло работать с Верой Алентовой!Спасибо Вам за фото,я очень рада за неё,-ОНА в строю👍,что для актрисы жизненно важно!😍🥰🥰🥰🥰🥰 Подумала что это Евдокия Германова... Совсем не узнаваема стала Вера Валентиновна... Но как актриса она супер 💥 Видела на сцене ещё до всех модификаций Любимые фильмы Москва слезам не верит и Ширли мырли💥💣 Может, с февраля 2020 года?🤔 Я как раз была на этом спектакле, и тоже в ДК Ленсовета, очень понравилось!🌹 Сначала кажется, что это комедия, а в конце выходишь, пришибленный эмоциями, и ещё долго есть о чём подумать... Это Вера Алентова!!????? Слава Богу,хоть переделали пластику, но совсем не узнаваема...Зато красивая здесь Пока не прочитала что это Алентова ваще не узнала Оторвать бы руки тем, кому доверила своё лицо Алентова Смотрели с подругами Роковое наследство в г. Пушкино МО. Спасибо за талант Ваш! 👍А с Алентовой очень нравятся фильмы Время желаний и Москва слезам не верит Если бы не написали , я бы не узнала Алентову... печально", – пишут люди.

Ранее мы писали, что 77-летняя российская актриса Вера Алентова, жена режиссера Владимира Меньшова, явно переборщила с пластическими операциями. Об этом свидетельствуют новые фотографии актрисы, сделанные на недавнем мероприятии.

Только в прошлом месяце поклонники Алентовой с радостью обсуждали возвращение актрисы к более естественному виду после многочисленных косметических вмешательств. Однако, новые снимки звезды снова разочаровали ее фанатов. Люди утверждают, что теперь лицо актрисы окончательно стало неузнаваемым.

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