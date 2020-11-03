В 1979 году фильм «Москва слезам не верит» стал настоящим хитом не только в СССР, но и за его пределами

Как передает Politeka.net, этот фильм даже получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а актеры картины обрели вечную славу. Как сегодня выглядят звезды фильма решили узнать на одной из фан-страниц в Инстаграм.

«Москва слезам не верит» 40 лет спустя. Вот как выглядят три подруги в наши дни», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях к посту оставили массу отзывов.

«Алентова ужасно прокачалась», «И сейчас они женственно-прекрасны будучи в преклонном возрасте», «Внешность Алентовой жаль...похожа на Успенскую», «Лучше бы Алентова естественно старела, её коллеги по цеху выглядят намного лучше и женственнее и вообще прекраснее», «Такие настоящие», «А как они должны выглядеть через 40 лет? Хорошие тетечки», «Они прекрасны и через 40 лет!», - пишут пользователи сети.

Как известно, исполнительница главной роли, актриса Вера Алентова сильно увлеклась пластикой.

Лие Ахеджаковой, исполнившей эпизодическую роль в фильме, уже 82 года.

Не узнать сегодня красотку Ирину Муравьеву. Да и Раиса Рязанова сильно постарела.

Напомним, что звезда «Москва слезам не верит» переборщила с пластикой, фото до и после поражают: «не узнать».

Как сообщала Politeka, новая внешность звезды "Москва слезам не верит" Алентовой привела всех в дрожь: "Я бы не узнала, печально".

Также Politeka писала, как сегодня выглядят звезды «Иронии судьбы», «Любовь и голуби» и других советских фильмов: фото тогда и сейчас.