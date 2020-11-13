Після розлучення людям не завжди вдається зберегти нормальні стосунки, і колишні кохані стають справжніми ворогами - з такими проблемами стикаються і багато знаменитостей

Politeka.net пропонує познайомитися з екс-парами зірок, які розлучилися в дуже поганих стосунках.

Артисти Олена Степаненко та Євген Петросян прожили довге спільне життя, проте артист закохався і одружився на своїй помічниці Тетяні Брухуновій, яка молодша за нього на 44 роки. Артисти розділили багатомільйонне спільне майно, але розлучення обом пішло на користь: ображена Степаненко схудла на 46 кілограмів і погарнішала, а Петросяну молода помічниця подарувала сина.

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Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна. Ради денег пошли на временное примирение. . . . #еленастепаненко #еленастепаненкоразвод #еленастепаненкопохудела #степаненко #степаненкоелена #степаненкопетросян #петросян #петросяншоу #петросян77 #евгенийпетросян #евгениипетросян #евгенийпетросян2018 #женяпетросян #женяпетросянразводится #петросяншоу #евгенийпетросян😏💕 #евгенийпетросяниеленастепаненко #звезда#звезды#шоу#шоубизнес #шоубиз #мирзвезд#знаменитости #знаменитыелюди #знаменитость #селебрити#новости_ru #новостизвёзд #новостиуфы #новостиуфа

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Дуже негарне розставання вийшло і у російської співачки Ольги Бузової з футболістом Дмитром Тарасовим. Шлюб знаменитостей протримався чотири роки, а тепер Бузова у всіх інтерв'ю розповідає про зради колишнього з моделлю Анастасією Костенко, а Тарасов зізнається, що мріяв про дітей, яких зірка не збиралася народжувати.

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"ОЛЬГА НЕ ХОТЕЛА ДЕТЕЙ!". Дмитрий Тарасов стал героем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Футболист впервые согласился откровенно рассказать их с Ольгой Бузовой историю любви и развода. 33-летний спортсмен отметил, что решился прервать молчание, только потому что бывшая жена постоянно упоминает его в различных интервью. Так, в беседе с Аленой Жигаловой Дмитрий подтвердил, что расстался с Ольгой из-за нежелания телезвезды иметь детей. «Я всегда мечтал о детях и большой семье. Мы это обсуждали, и Оля говорит, что у нее есть условие — она хотела свадьбу. Я ей сказал, что у меня был тяжелый развод, я пока не готов к пышному празднику. Она говорит: «Дети только в браке». Я сказал: «Хорошо, тогда у нас будет брачный контракт». Она дала согласие, и мы сыграли свадьбу. После у нас начались разговоры о детях, мы пробовали, но не получалось. Когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает, элементарно разговаривает об этом со своим мужчиной. Но такого не было, Оля работала. Она обвиняла меня в том, что я не могу иметь детей. Я проверился у врачей, сказали, что все в порядке. Она ходила к своему врачу, у нее были какие-то моменты с гормонами, но ничего страшного, сказали, что пролечится и все получится. Но ничего не получалось», — поделился полузащитник. Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки. Однажды, когда супруги должны были улететь на Мальдивы, сестра Ольги Анна и вовсе попросила футболиста, чтобы он предохранялся с ее родственницей. Мол, телеведущая много работала, устала и хочет максимально расслабиться, в том числе употребляя алкоголь.

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Анна Седокова прожила в шлюбі з бізнесменом Максимом Чернявським всього два роки. Спочатку пара розлучилася без скандалів, але потім екс-подружжя почало вирішувати, з ким повинна жити їхня дочка Моніка. Чернявський навіть подав до суду позов з вимогою надати йому одноосібну опіку над дитиною, а також заборонив зірці викладати фото з дівчинкою.

Співачка Лоліта Мілявська і її на 11 років молодший екс-чоловік Дмитро Іванов розлучилися після низки гучних скандалів. Артистка звинуватила чоловіка в зберіганні наркотиків і заявила, що він її труїв, через що її самопочуття погіршилося. Сам Іванов звинуватив Лоліту в спробі піару на розлученні.

Голлівудські зірки Анджеліна Джолі і Бред Пітт познайомилися на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт». Обох охопила пристрасть, заради якої актор кинув свою дружину Дженніфер Еністон. Джолі і Пітт офіційно справили весілля через роки співжиття в 2014, але щастя тривало тільки до 2016 року, коли вони оголосили про розлучення. Екс-подружжя довго не спілкувалося і вважало один одного ворогами, а шлюборозлучний процес все ще тягнеться.

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Мне очень нравится Анджелина Джоли 😇Несмотря на все слухи, публичность, критику, ей удается оставаться элегантной, утонченной и уверенной в себе. Она не просто красивая женщина, за внешней привлекательностью скрывается огромное сердце, желающее помочь каждому. Мне стало интересно, как обстоят дела на любовном фронте у такой красивой и чуткой женщины. Конечно, все мы знаем пару Джоли-Питт, но какие еще секреты хранит личная жизнь Анджелины Джоли❓ ✔️ Наверняка, вы не знали или забыли о том, что в жизни Джоли Брэд Питт не был единственным мужем. В 1996 году актриса была замужем за коллегой по цеху Джонни Ли Миллером. Их брак просуществовал всего один год. В 2000 году Джоли снова вышла замуж также за актера. Ее избранником стал Билли Боб Торнтон. Пара распалась спустя три года. ✔️ Мир мог не увидеть шикарной пары Джоли-Питт. Изначально планировалось, что в партнерши Брэду в фильме «Мистер и Миссис Смит» возьмут Николь Кидман. Но из-за плотного графика она отказалась, а Джоли быстро приняла предложение, что повлекло за собой роман и создание одной из самых красивых пар Голливуда. ✔️ После развода с Питтом, актрисе приписывают романы с известными мужчинами, однако информация ничем не подкрепляется. На мой взгляд, Анджелина Джоли – уникальная женщина. Она совмещает в себе сексуальность и доброту, роковую красоту и нежность, талант и элегантность. Уже многие годы миллионы женщин хотят быть на нее похожими, а мужчины испытывают эстетическое удовольствие от внешности Джоли. Я заметила, что Анджелина и Брэд отдавали предпочтение монохромным и минималистичным образам, что идеально подходило им по стилевым типажам. Их аутфиты всегда были согласованы и сочетались между собой. Они частенько повторяли цвета в ансамблях друг друга и это выглядело очень мило. Через свои луки Джоли и Питт транслировали в мир единение и целостность. Более гармоничную пару сложно найти 👫🏻 Однако образы Джоли всегда были продуманно элегантны, а Питт порой позволял себе лёгкую небрежность, которая ему безумно идёт 🙂 Как вы думаете, сложно ли красивой и успешной женщине построить личную жизнь❓Какие эмоции у вас вызывает Джоли❓Грустите ли вы по поводу разрыва пары Джоли-Питт❓

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Нагадаємо, пафосного коханця Ольги Бузової страшно принизили на святі з Кіркоровим, фото ганьби: "Ваш особистий сумконосець?".

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