Після розлучення людям не завжди вдається зберегти нормальні стосунки, і колишні кохані стають справжніми ворогами - з такими проблемами стикаються і багато знаменитостей

Politeka.net пропонує познайомитися з екс-парами зірок, які розлучилися в дуже поганих стосунках.

Артисти Олена Степаненко та Євген Петросян прожили довге спільне життя, проте артист закохався і одружився на своїй помічниці Тетяні Брухуновій, яка молодша за нього на 44 роки. Артисти розділили багатомільйонне спільне майно, але розлучення обом пішло на користь: ображена Степаненко схудла на 46 кілограмів і погарнішала, а Петросяну молода помічниця подарувала сина.

Дуже негарне розставання вийшло і у російської співачки Ольги Бузової з футболістом Дмитром Тарасовим. Шлюб знаменитостей протримався чотири роки, а тепер Бузова у всіх інтерв'ю розповідає про зради колишнього з моделлю Анастасією Костенко, а Тарасов зізнається, що мріяв про дітей, яких зірка не збиралася народжувати.

Анна Седокова прожила в шлюбі з бізнесменом Максимом Чернявським всього два роки. Спочатку пара розлучилася без скандалів, але потім екс-подружжя почало вирішувати, з ким повинна жити їхня дочка Моніка. Чернявський навіть подав до суду позов з вимогою надати йому одноосібну опіку над дитиною, а також заборонив зірці викладати фото з дівчинкою.

Співачка Лоліта Мілявська і її на 11 років молодший екс-чоловік Дмитро Іванов розлучилися після низки гучних скандалів. Артистка звинуватила чоловіка в зберіганні наркотиків і заявила, що він її труїв, через що її самопочуття погіршилося. Сам Іванов звинуватив Лоліту в спробі піару на розлученні.

Голлівудські зірки Анджеліна Джолі і Бред Пітт познайомилися на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт». Обох охопила пристрасть, заради якої актор кинув свою дружину Дженніфер Еністон. Джолі і Пітт офіційно справили весілля через роки співжиття в 2014, але щастя тривало тільки до 2016 року, коли вони оголосили про розлучення. Екс-подружжя довго не спілкувалося і вважало один одного ворогами, а шлюборозлучний процес все ще тягнеться.

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