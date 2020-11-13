После развода людям не всегда удается сохранить нормальные отношения, и бывшие возлюбленные становятся настоящими врагами — с такими проблемами сталкиваются и многие знаменитости

Politeka.net предлагает познакомиться с экс-парами звезд, которые расстались в очень плохих отношениях.

Артисты Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили долгую совместную жизнь, однако артист влюбился и женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года. Артисты разделили многомилионное общее имущество, но развод обоим пошел на пользу: обиженная Степаненко похудела на 46 килограммов и похорошела, а Петросяну молодая помощница подарила сына.

Очень некрасивое расставание вышло и у российской певицы Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. Брак знаменитостей продержался четыре года, а теперь Бузова во всех интервью рассказывает об изменах бывшего с моделью Анастасией Костенко, а Тарасов признается, что мечтал о детях, которых звезда не собиралась рожать.

Анна Седокова прожила в браке с бизнесменом Максимом Чернявским всего два года. Сначала пара рассталась без скандалов, но потом экс-супруги начали решать, с кем должна жить их дочь Моника. Чернявский даже подал в суд иск с требованием предоставить ему единоличную опеку над ребенком, а также запретил звезде выкладывать фото с девочкой.

Певица Лолита Милявская и ее на 11 лет младший экс-муж Дмитрий Иванов расстались после череды громких скандалов. Артистка обвинила супруга в хранении наркотиков и заявила, что он ее травил, из-за чего ее самочувствие ухудшилось. Сам Иванов обвинил Лолиту в попытке пиара на разводе.

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Обоих охватила страсть, ради которой актер бросил свою жену Дженнифер Энистон. Джоли и Питт официально сыграли свадьбу спустя годы сожительства в 2014, но счастье продлилось только до 2016 года, когда они объявили о разводе. Экс-супруги долго не общались и считали друг друга врагами, а бракоразводный процесс все еще тянется.

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