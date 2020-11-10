Некоторые звезды способны свести с ума своей красотой, а как говорится: "Яблоко от яблони недалеко падает"

Давайте познакомимся со знаменитостями, у которых старшие или единственные дочери растут такими же красотками, как и их матери, передает Politeka.net.

Бывшая солистка "ВИА Гры", Вера Брежнева, родила свою первую дочь, Соню Киперман, в юном возрасте. Сейчас эти обе красотки могут вскружить голову любому.

К слову, 19-летняя девушка стала моделью, а также ее можно назвать начинающей актрисой. Соня не планирует становиться певицей по примеру мамы, она увлечена кинематографом и телевидением.

У 37-летней певицы Анны Седоковой трое детей, старшей, Алине Белькевич - 15 лет. Девушка растет настоящей красавицей и уже стала довольно известной персоной в сети - на ее Tik-Tok уже подписаны более 11 тысяч человек.

Анджелина Джоли усыновила троих детей, а еще троих - родила. Старшей родной дочерью звезды стала Шайло Джоли-Питт. Девушке-подростку сейчас 14 лет, у нее светлые волосы, как у отца, Брэда Питта, и пухлые губы, как у матери. Сейчас ходят слухи, что Шайло хочет сменить пол, но пока достоверно это неизвестно.

Популярная модель 90-х Синди Кроуфорд в 2001 году родила Кайю Гербер, которая стала копией матери. Сейчас девушке 19 лет и она занимается модельным бизнесом.

16-летняя Дева Кассель - дочь известной актрисы и модели Моники Беллуччи. Темные волосы, карие глаза - это не единственно, чем так похожи обе красотки. Дева также начала принимать участие в фотосъемках.

Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».

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