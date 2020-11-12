Популярний російський співак Сергій Лазарєв підкорив новим зухвалим образом з дірками на джинсах

Артист, якому приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новим фото у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Лазарєв сидить на тлі кімнати з оригінальним декором, серед якого можна помітити один з головних символів осені – гарбуза. Сам співак при цьому одягнений стильно і трохи зухвало. На ньому чорна футболка з принтом і легка куртка, а також модні чорні джинси з великими розрізами, які повністю оголюють коліна артиста.

Лазарєв дивиться кудись убік і широко посміхається. На його шиї добре помітна невелике татуювання.

"Головне, щоб о 12 ночі Попелюшка не перетворилася на гарбуз))) всім відмінного вечора!",- підписав кадр артист.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост, намагаючись вгадати, про що йде мова.

"Не соромно тобі вбивати тут всіх своєю карколомністю?", "Це нормально залипати на коліна?! Вони занадто привертають мою увагу до себе", "до чого ніжки-то худі", "Сереж, а ти в курсі що у тебе на колінах штани "трохи" порвалися?", "Сергій В'ячеславович, ви що творите", "Ой матусі, як же я залипла на коліна", - пишуть люди.

Нагадаємо, Сергій Лазарєв повністю роздягнувся заради відомого красеня, фото облетіло мережу: "А як же Лорак?".

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