Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук не теряет интереса к возлюбленной даже после свадьбы

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовал на своей странице в соцсети видео с постельными развлечениями. Он признался, что из-за любвеобильной жены Кристины Горняк ему трудно ходить на работу.

В ролике Владимир Остапчук запрыгнул на кровать в футболке и штанах, где его догнала любимая девушка в белом халатике. У молодоженов завязался шуточный бой подушками, в результате которого ведущий выгнал хохочущую Кристину за пределы кадра.

"И как тут уйти на работу? Наше утро", - подписал ролик Владимир Остапчук. Он разместил его в сториз, поэтому пользователи не смогли прокомментировать их утренние забавы в спальне.

Ранее Владимир Остапчук откровенно рассказал о своей свадьбе и признался, что расплакался от преизбытка чувств.

«Да, представьте, что мужчины тоже люди и у нас тоже есть и переживания, и сомнения и страхи. И часто вместо «обними меня, мне страшно» мужчина скатывается в агрессию или молча закипает», - отметил он

Телеведущий добавил, что мужчинам положено быть мужественными и сохранять самообладание, ожнако это не мешает им проявлять нежные чувства к любимым людям.

Напомним, что Остапчук выдал всю правду после роскошной свадьбы: «Пришлось сыграть вторую, когда…».

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно изменила внешность после свадьбы: на что решилась девушка.

Также Politeka писала, что жену Остапчука в свадебном наряде сравнили с Меган Маркл: "Нежная невеста".