Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк решила в соцсетях подробно рассказать, кто она такая своим поклонникам

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды, Кристина не только сообщила подробности о себе, но и обратилась к фанатам с зеркальной просьбой, чтобы они, в свою очередь, поведали свои истории.

"Дайте обратную связь?!💌 Друзья, вас все больше, я прям вам сильно благодарна за интерес. Но очень хочу с каждым ещё раз познакомиться! Я Кристина, мне 34, я - нотариус, человек который транслирует на своей странице мысли о жизни ТУТ И СЕЙЧАС! Счастлива в моменте, люблю жизнь иииии много чего ещё, но вы видите это всегда в сториз. А вот кто вы? Откуда вы? Чем занимаетесь и увлекаетесь, сколько вам лет-уж очень хочется знать. Давайте знакомиться, предъявляйтесь в комментариях, жду с нетерпением!🎀", – подписала снимок Горняк.

На фотографии девушка сидит на диване, на ней – белоу платье и кирпичного цвета жакет. У платья необычный покрой, оно открывает руки, плечи и живот жены Остапчука.

Поклонники не остались глухи к призыву Кристины и в комментариях начали с ней "знакомиться".

"Меня зовут Саша. Живу в Запорожье. Мне 17 лет. Учусь на юриста и психолога. Вы очень классная. Спасибо Ольга, Мне 44. Это рабочая страница и я врач дерматолог косметолог.Эстетик Сенсей мой старший сын и смысл жизни.Спасибо за классное мероприятие, поделилась с клиентками фото , теперь многие хотят к вам Киев)) Я мама дочки и я косоплётка😀🙈на странице много видеоуроков😉 Очень нравятся ваши мероприятия, надеюсь когда-то попаду😉 Меня зовут Инна,мне 22 года💃 Будущий доктор - педиатр, живу в Запорожье 🙌 Вы нереальная, прям заряжаете энергией😍 Спасибо Вам🤗 Я Аня, мне 33 и я юрист😉..в ожидании доченьки❤️ Настя, 34, живу в Днепре. Я финансист. Доброго дня,я Вікторія, живу в місті Хмельницькому,мені 28 років , працюю майстром манікюру,маю дві прекрасних донечки! Меня зовут Юля! Мне -36 лет! Мама 2-х прекрасных дочек! Старшей-10 лет, младшей-6 месяцев!я из Днепра. Вы очень легкая и интересная) 😍", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Кристина Горняк продемонстрировала новую внешность. Танцующая нотариус Кристина опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала метаморфозы.

Так, девушка распрощалась с длинной копной каштановых волос, отдав предпочтение удлиненному каре.

Напомним, свадьба Горняк и Остапчука была запланирована на 1 октября, но из-за того, что пара подхватила китайский вирус, была перенесена на 15 октября. Торжество состоялось в загородном комплексе под Киевом.

Напомним, новая жена Остапчука решилась на публичное противостояние с его бывшей супругой

Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука резко обратилась к украинцам после роскошной свадьбы с Сердючкой

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука сделала признание о детях, мать которых бросил ведущий