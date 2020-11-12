Украинцам стоит готовиться к очередному ухудшению погоды

Об этом в своем Facebook предупредила авторитетный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 13 ноября, на значительной территории Украины будет без осадков, но водителям стоит быть осторожными из-за сильных туманов.

В Киеве будет также без осадков и днем столбики термометров даже поднимутся до +6 градусов, а ночью - до +2 градусов.

"Температура воздуха ближайшей ночью от -3 мороза до +4 градусов - зимнюю резину обязательно поставьте!, на Юге до +6 градусов, днем в пятницу ожидается +3+8 градусов, на Закарпатье и в южной части до +10 градусов", - продолжила Диденко в своем Facebook.

Погода ухудшится уже на выходных: в некоторых регионах возможны дожди с мокрым снегом.

"В субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Выходные будут преимущественно серыми, но все же еще остается много желтого, оранжевого и красного цветов на деревьях и кустах", - резюмировала синоптик в свежем прогнозе.

Раньше мы предупреждали об очень холодной наступающей зиме.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, наступающая зима окажется в Европе и в Украине намного холоднее, чем прошлая.

"Никаких погодных экспериментов больше быть не должно, так как в США новый президент, у которого нет личных интересов на рынке сжиженного газа", – озвучил он свежий прогноз.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".