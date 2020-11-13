У дитинстві зірки були зовсім не такими, якими їх зараз бачать численні фанати

Життя артистів завжди привертала увагу шанувальників особливо сильно, адже особистий простір зірки намагаються відокремити від публічного і не говорять про свої сім'ї, надаючи родичам можливість самим вибирати, що говорити, а що приховувати від преси.

Іноді самі знаменитості під час інтерв'ю з батьками розповідають цікаві речі. В опитуванні для tochka.net вони розповіли, які прізвиська отримали від батьків.

Співачка Настя Каменських розповіла, що її з дитинства вчили досить серйозним речам і відзначали, що досягти успіху можна тільки плідною роботою. І вже в малому віці її день був буквально погодинно розписаний: вокал, фортепіано, балет, мови.

"Пам'ятаю, коли мама залишала мене за грою на музичному інструменті у нас вдома, а у мене щось не виходило, я засмучувалася і щосили била по клавішах фортепіано. Клавіші розліталися в різні боки. Згодом я заспокоювалася, брала в руки клей ПВА, який завжди стояв біля піаніно, і лагодила клавіші. У дитинстві мене мама і тато називали Настуся, Настурчик, Кучерик», - розповідає Настя.

Співачка Наталія Могилевська стверджує, що її в дитинстві мама називала вогник, вона вчила тримати голову так, ніби ти дивишся на всіх з висоти третього поверху і не звертати увагу, коли хлопчаки кидають сніжки.

"Мама дала мені вміння вільно дихати і відчувати природу, саму себе, оточуючих людей. Вона володіла такими жіночими якостями, як духовність, вміння радіти, дбайливість. І це було так привабливо!",- розповіла співачка.

Співачка Вікторія Смеюха зазначає, що в дитинстві мама називала її просто Катя (справжнім ім'ям артистки). Причому за словами дівчини, це могло бути пов'язано і з тим, що вона в дитинстві тільки й дивилася "Катрусин кінозал".

«А ще вона мені співала колискову, де звучало Лапуся - що надалі стало моїм другим ім'ям. Зараз мама все частіше називає мене Катя або Катюша», - каже солістка «НеАнгелів».

Співачка Олександра Зарицька (KAZKA) розповіла, що дуже вдячна мамі за багато її вчинки. Вона для неї вважається найближчою людиною і подругою, адже її завжди вислухають і підтримають Радою.

Олександра вважає, що вона поруч з мамою вільно, адже може робити що хоче і розповідати про всі свої вчинки і бажання. Також зірка вдячна за сестер, які, як і мама, найкращі подруги для неї. Мама Олександри називає її донечкою.

Dj NANA вважає, що її мама шикарна жінка і героїня, яка виховала чотирьох дітей. Причому вона, як юна дівчинка.

«Я з нею ділюся практично всім, але ось прям найпотаємніше залишаю при собі. У дитинстві і зараз вона називає мене Настуся, Настуся. Колись їй дуже подобалася актриса Анастасія Вертинська. Через любов до неї мама назвала мене Анастасією», - ділиться потаємним зірка.

Співачка Grosu розповідала про маму вже багато разів. Вона дуже прив'язана до сім'ї і постійно показує фото зі своїм молодшим братиком, після фото з яким зірку запитують, чи не її це малюк.

"Мама називає "Алінка", "Алюся", "Люся"," Мішуня " (тому що я схожа на тата)", - говорить Аліна.

Ведуча М1 Маша Виноградова заявляє, що її мама не любить якісь нудотні зменшувально-пестливі слова, проте її ім'я схиляється в усі можливі варіанти, тому вона часто чує від мами досить трепетні звернення: "Машуня", "Машуля", "Маруся", рідше-"Машенька". Іноді вона буває" пташкою "і"ластівкою".

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