В детстве звезды были совсем не такими, какими их сейчас видят многочисленные фанаты

Жизнь артистов всегда привлекала внимание поклонников особенно сильно, ведь личное пространство звезды стараются отделить от публичного и не говорят о своих семьях, предоставляя родственникам возможность самим выбирать, что говорить, а что утаивать от прессы.

Иногда сами знаменитости во время интервью с родителями рассказывают интересные вещи. В опросе для tochka.net они рассказали, какие прозвища получили от родителей.

Певица Настя Каменских рассказала, что ее с детства учили довольно серьезным вещам и отмечали, что достичь успеха можно только плодотворной работой. И уже в малом возрасте ее день был буквально почасово расписан: вокал, фортепиано, балет, языка.

«Помню, когда мама оставляла меня за игрой на музыкальном инструменте у нас дома, а у меня что-то не получалось, я огорчалась и изо всех сил била по клавишам фортепиано. Клавиши разлетались в разные стороны. Впоследствии я успокаивалась, брала в руки клей ПВА, который всегда стоял у пианино, и чинила клавиши. В детстве меня мама и папа называли Настенька, Настурчик, Кудряшка», - рассказывает Настя.

Певица Наталья Могилевская утверждает, что ее в детстве мама называла Огонек, она учила держать голову так, будто ты смотришь на всех с высоты третьего этажа и не обращать внимание, когда мальчишки бросают снежки.

«Мама дала мне умение свободно дышать и чувствовать природу, саму себя, окружающих людей. Она обладала такими женскими качествами, как духовность, умение радоваться, заботливость. И это было так притягательно!», - рассказала певица.

Певица Виктория Смеюха отмечает, что в детстве мама называла ее просто Катя (настоящим именем артистки). Причем по словам девушки, это могло быть связано и с тем, что она в детстве только и смотрела "Катрусин кинозал".

«А еще она мне пела колыбельную, где звучало Лапуся - что в дальнейшем стало моим вторым именем. Сейчас мама все чаще называет меня Катя или Катюша», - говорит солистка «НеАнгелов».

Певица Александра Зарицкая (KAZKA) рассказала, что очень благодарна маме за многие ее поступки. Она для нее считается самым близким человеком и подругой, ведь ее всегда выслушают и поддержат советом.

Александра считает, что она рядом с мамой свободно, ведь может делать что хочет и рассказывать о всех своих поступках и желаниях. Также звезда благодарна за сестер, которые, как и мама, лучшие подруги для нее. Мама Александры называет ее доченькой.

Dj NANA считает, что ее мама шикарная женщина и героиня, воспитавшая четверых детей. Причем она, как юная девочка.

«Я с ней делюсь практически всем, но вот прям самое-самое сокровенное оставляю при себе. В детстве и сейчас она называет меня Настенька, Настуся. Когда-то ей очень нравилась актриса Анастасия Вертинская. Из-за любви к ней мама назвала меня Анастасией», - делится сокровенным звезда.

Певица GROSU рассказывала о маме уже много раз. Она очень привязана к семье и постоянно показывает фото со своим младшим братиком, после фото с которым звезду спрашивают, не ее ли это малыш.

«Мама называет “Алинка”, “Алюся”, “Люся”, “Мишуня” (потому что я похожа на папу)», - говорит Алина.

Ведущая М1 Маша Виноградова заявляет, что ее мама не любит какие-то приторные уменьшительно-ласкательные слова, однако ее имя склоняется во все возможные варианты, поэтому она часто слышит от мамы довольно трепетные обращения: “Машуня”, “Машуля”, “Маруся”, реже — “Машенька”. Иногда она бывает “птичкой” и “ласточкой”.

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