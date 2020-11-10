51-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес повиляла п'ятою точкою в неймовірно відвертій сукні

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явилося пікантне фото. На знімку Лопес позувала в білій сукні з дуже глибоким, можна сказати, екстремальним розрізом. Виріз на сукні опускався набагато нижче пояса, в результаті чого зірка засвітила частину своєї апетитної «п'ятої точки», яку свого часу вона застрахувала.

Волосся Джей Ло було розпущене, вона стояла в напівоберта, щоб шанувальники могли розгледіти ефектний розріз.

"Мені подобається це фото. Вона така чудова. Люблю тебе", - підписали фото автори аккаунта.

Знімок оцінили вірні шанувальники артистки з усього світу.

"Красива спокуслива Джей Ло", «занадто відверто», «Як красиво», «Вау», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що незважаючи на свій вік, Джей Ло виглядає чудово. Її секрет - регулярні фізичні навантаження. Лопес регулярно працює над своїми шоу, тому змушена тримати себе у формі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес покрутила своєю знаменитою п'ятою точкою. Зірка поділилася в Instagram кумедним кадром, на якому в короткому концертному вбранні трусить «булочками».

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в розкішному чорному бікіні задала спеку молодим красуням:"з позою намудрила".

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Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в міні-бікіні показала справжню спокусу:"пагорби вдало лягли".