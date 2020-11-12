Голливудская актриса Анджелина Джоли очаровала пикантным видом в тесном корсете

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появился редкий архивный снимок звезды, на котором она позировала в корсете. Предмет гардероба был туго затянут у нее на талии в результате чего, фигурка актрисы выглядела еще более соблазнительной. Пышный бюст Джоли поместился в очаровательные чашечки корсета.

Актриса подняла руки и собрала волосы, чтобы поклонники смогли рассмотреть ее чувственные ключицы и подкачанные руки.

«Утро», - подписали фото авторы аккаунта.

За несколько часов фото собрало несколько отзывов.

«Доброе утро, это прекрасный счастливый день», «Любовь моя», «Какая же она красивая», «Всегда родная», «Ангел во плоти», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Анджелине Джоли 45 лет. Она воспитывает шестерых детей, троих из которых родила в браке с актером Брэдом Питтом. В молодости Анджелина была известна своим дерзким и скандальным характером. Она исправно работала на съемочной площадке, но в личной жизни звезды всегда происходили странные события.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли спустила платье с плеч, заворожив дерзким взглядом. Красотка сидела на стуле, немного спустившись с него. Выглядела она превосходно.

Напомним, что бесстыжая Анджелина Джоли выставила напоказ сочный бюст, обтянутый прозрачной сеткой: королева эпатажа.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без лифчика воссоединилась с природой, устроив дикие игры с жеребцом: «Перебор».