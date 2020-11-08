Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму видом в прозорій сукні
Як пише Politeka.net, на одній зі сторінок в Instagram з'явилося архівне фото з молодою і зухвалою Джолі.
Як відомо, на початку своєї кар'єри актриса без зайвої скромності брала участь у відвертих фотосесіях. Вона знімалася в нижній білизні і пікантних нарядах, а також не упускала момент знятися голою. Наприклад, у фільмі «Джіа», де Джолі зіграла наркозалежну модель, вона повністю роздяглася і показала себе у всій красі.
На опублікованому знімку Джолі сиділа на диванчику в повністю прозорій сукні. Вона дивилася вбік і грайливо посміхалася. На голові у актриси красувалася коротка стрижка. Бюст зірки тонка сіточка сукні абсолютно не прикривала, тому шанувальники змогли в деталях розглянути апетитні груди красуні.
Українцям доведеться заплатити великі податки з зарплат, оренди і навіть пенсій: "потрібно внести гроші до..."
51-річна Дженніфер Лопес повиляла п'ятою точкою в занадто відвертому вбранні: "ми зробили це!"
Кошовий з "Квартал 95" заріс і приголомшив новою зовнішністю, артиста не впізнати: "Шо ви там, лисі?"
Онук Пугачової перервав мовчання про стосунки з батьком, який зламав ніс Орбакайте: "Торкнуся нарешті цієї теми..."
Особливого шарму фото надала вишивка на сукні, яка, здавалося, прикрасила ніжну молоду шкіру актриси.
Як відомо, сьогодні Джолі кардинально змінила імідж. Вона більше не бере участь у скандальних епатажних фотосесіях, а повністю сконцентрувалася на вихованні шістьох дітей. Актриса вважає за краще скромні вбрання і чорний колір. Крім цього, Джолі сильно схудла і перестала здаватися чоловікам спокусливою.
Нагадаємо, що зухвала Анджеліна Джолі позбулася білизни і злилася з дикою природою: чорна пантера.
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі без зайвої скромності посвітила бюстом у розпусній сукні: солодка цукерка.
Також Politeka писала, що вульгарна Анджеліна Джолі в прозорій майці вивалила свої принади напоказ:"як вам не соромно".