Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму видом в прозорій сукні

Як пише Politeka.net, на одній зі сторінок в Instagram з'явилося архівне фото з молодою і зухвалою Джолі.

Як відомо, на початку своєї кар'єри актриса без зайвої скромності брала участь у відвертих фотосесіях. Вона знімалася в нижній білизні і пікантних нарядах, а також не упускала момент знятися голою. Наприклад, у фільмі «Джіа», де Джолі зіграла наркозалежну модель, вона повністю роздяглася і показала себе у всій красі.

На опублікованому знімку Джолі сиділа на диванчику в повністю прозорій сукні. Вона дивилася вбік і грайливо посміхалася. На голові у актриси красувалася коротка стрижка. Бюст зірки тонка сіточка сукні абсолютно не прикривала, тому шанувальники змогли в деталях розглянути апетитні груди красуні.

Особливого шарму фото надала вишивка на сукні, яка, здавалося, прикрасила ніжну молоду шкіру актриси.

Як відомо, сьогодні Джолі кардинально змінила імідж. Вона більше не бере участь у скандальних епатажних фотосесіях, а повністю сконцентрувалася на вихованні шістьох дітей. Актриса вважає за краще скромні вбрання і чорний колір. Крім цього, Джолі сильно схудла і перестала здаватися чоловікам спокусливою.

Нагадаємо, що зухвала Анджеліна Джолі позбулася білизни і злилася з дикою природою: чорна пантера.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі без зайвої скромності посвітила бюстом у розпусній сукні: солодка цукерка.

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