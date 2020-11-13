Багато з них розлучилися

Скандал навколо зрад Тарзана Наташі Корольовій сколихнув російський шоу-бізнес

Незважаючи на бурхливе обговорення цієї ситуації, Тарзан далеко не перший чоловік, який зрадив своїй дружині, повідомляє Politeka.net. Нагадаємо, що зради Тарзана розкрилися після того, як його коханка Анастасія Шульженко злила інтимне відео на телебачення.

Брати Меладзе свого часу закрутили роман з солістками ВІА Гра. Костянтин зраджував дружині з Вірою Брежнєвою, а Валерій довгий час жив на дві сім'ї. Його коханкою була Альбіна Джанабаєва.

Російський актор Павло Прилучний закрутив роман із зіркою "Татусевих дочок" Мирославою Карпович. Він навіть повіз її на море разом зі своїми дітьми.

Леонід Агутін кілька разів був спійманий на зрадах дружині, але Анжеліка Варум кожен раз його прощала.

А ось Гарік Харламов загуляв з Христиною Асмус, коли ще був одружений. Заради коханої він розлучився з дружиною.

Чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу був спійманий на зраді в караоке-клубі, де він обіймав і цілував Яну Бєляєву. Це послужило початком для шлюборозлучного процесу.

Актор Максим Матвєєв закрутив роман з Лізою Боярською під час спільних зйомок у фільмі. На той момент чоловік був одружений.

Нагадаємо, що задоволений Меладзе зізнався про свою "внучку" в новій ВІА Грі:"навчити співати можна кого завгодно".

Як повідомляла Politeka, Тарзан показав, до кого втік від Наташі Корольової, несподіване фото: "Ти на батьківщині тепер!".

Також Politeka писала, що Мирослава Карпович постала перед камерою в трусах, відкинувши всі комплекси: "як вона подорослішала...".