Днями продюсер Костянтин Меладзе представив новий склад групи ВІА Гра, яка за 20 років існування змінила вже більше 10 вокалісток

Як повідомляє Politeka.net, презентація оновленої групи пройшла на шоу "Вечірній Ургант", де дівчата заспівали пісню і розповіли про подальші плани.

За словами Меладзе, успіх колективу полягає якраз в тому, що склад групи постійно оновлюється. Він зізнався, що починає гірше писати і складати нові пісні, якщо склад довго не змінюється.

"Навчити співати можна кого завгодно. Я пробував, і у мене це виходило", - зазначив Костянтин, додавши, що головне для артиста - харизма.

Як відомо, новими солістками групи стали Уляна Синецька, Ксенія Попова і Софія Тарасова. При цьому Тарасову Костянтин вперше помітив ще на дитячому конкурсі.

"Софія-єдина за всі часи артистка, яка годиться мені у внучки, я підрахував", - зазначив Меладзе, представляючи 19-річну солістку.

Варто відзначити, що під виступом на дівчат і продюсера обрушився шквал критики. Не всім сподобався новий склад ВІА Гри.

"Не запалюють", "блін, ви міняєте їх як рукавички", "Віагра закінчилася на золотому складі!!! Всі інші...просто пародія", "якісь вони однакові, немає в зовнішності індивідуальності", "красуні, але занадто молоді. У мене ВІА Гра більше асоціюється з більш зрілими і досвідченими жінками", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Меладзе ошелешив появою в обнімку з двома екзотичними красунями.

Як повідомляла Politeka, молоденькі красуні з нового складу "ВІА Гра" приголомшили пікантними нарядами.

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