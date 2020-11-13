Скандал вокруг измен Тарзана Наташе Королевой всколыхнул российский шоу-бизнес

Несмотря на бурное обсуждение этой ситуации, Тарзан далеко не первый мужчина, который изменил своей жене, сообщает Politeka.net. Напомним, что измены Тарзана вскрылись после того, как его любовница Анастасия Шульженко слила интимное видео на телевидение.

Братья Меладзе в свое время закрутили роман с солистками ВИА Гра. Константин изменял жене с Верой Брежневой, а Валерий долгое время жил на две семьи. Его любовницей была Альбина Джанабаева.

Российский актер Павел Прилучный закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Он даже повез ее на море вместе со своими детьми.

Леонид Агутин несколько раз был пойман на изменах жене, но Анжелика Варум каждый раз его прощала.

А вот Гарик Харламов загулял с Кристиной Асмус, когда еще был женат. Ради любимой он развелся с женой.

Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был пойман на измене в караоке-клубе, где он обнимал и целовал Яну Беляеву. Это послужило началом для бракоразводного процесса.

Актер Максим Матвеев закрутил роман с Лизой Боярской во время совместных съемок в фильме. На тот момент мужчина был женат.

Напомним, что довольный Меладзе признался о своей "внучке" в новой ВИА Гре: "Научить петь можно кого угодно".

Как сообщала Politeka, Тарзан показал, к кому сбежал от Наташи Королевой, неожиданное фото: "Ты на родине теперь!".

Также Politeka писала, что Мирослава Карпович предстала перед камерой в трусах, откинув все комплексы: "Как она повзрослела...".