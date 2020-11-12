Після несподіваного зриву поставок готівки, курс долара в касах різко підскочив

Як повідомляє Politeka.net, 11 листопада безготівковий розрахунок подорожчав на три копійки, за підсумками торгів встановився курс в 28,19-28-20 гривень за долар. При цьому в касах обмінників зростання склало 5-10 копійок: 28,35-28,50 гривень при продажу і 28,10-28,20 гривень при покупці.

За чутками, у четвер Києві не прибув літак з великою партією готівкових доларів, пише "Страна". Через перенесення поставки в касах зараз дефіцит банкнот, і ціни на покупку спеціально завищили, щоб люди активніше здавали валюту.

У США видався вихідний, тому 11 листопада багато американських банків не працювали. У підсумку на міжбанку різко скоротився обсяг угод: з 157 до 83 мільйонів доларів.

"Це теж позначилося на торговельній активності. Але це ситуативний момент. Завтра подивимося куди розгорне ринок", - заявив глава відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Зараз скарбники намагаються спрогнозувати, коли експортери почнуть продавати долари під масову виплату податків підприємцями. Одні впевнені, що 12-13 листопада почнеться продаж, а інші - не раніше 16 листопада.

"Як підуть продажі долара під сплату податків, будемо дивитися як на них відреагують нерезиденти", - підкреслив Андрій Шевчишин. - "Якщо кинуться у валютні покупки, то валютний курс піде наверх. Навіть у податковий період".

Раніше Нацбанк України встановив офіційний курс валют, з минулого банківського дня він виріс на чотири копійки.

Один Долар США - 28,16 гривні;

Один євро-33,14 гривні;

Десять російських рублів-3,68 гривні.

Незважаючи на останні скачки, За останній тиждень гривні зміцніла по відношенню до долара на 35 копійок. А ось євро продовжує падати, 12 листопада він подешевшав на шість копійок, тоді як рубль залишається стабільним.

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