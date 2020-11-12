Оновлений склад ВІА Гри вже встиг оскандалитися

Так, нових фавориток Костянтина Меладзе разом з продюсером запросили на ефір "Вечірнього Урганта".

Спершу ведучий Іван Ургант цікавився у Костянтина Меладзе історією створення ВІА Гри, яка цього року відзначає 20-річчя.

Після одкровень Костянтина Меладзе в кадр запросили оновлений склад ВІА Гри, до якого увійшли Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова.

Незважаючи на недавню прем'єру оновленого складу, ВІА Гра вже встигла розлютити відданих фанатів. Зокрема, шанувальники обурилися поведінкою Уляни Синецької, яка в групі з 2018 року.

Вокалістка демонстративно присіла боком на диван, закривши свою колегу по сцені. Більш того, дівчина з пафосним поглядом відповідала на питання ведучого Івана Урганта, через що нарвалася на критику.

"Уляна ж могла ну хоч трохи посунутися і не так сильно закривати дівчину , прям демонстративно так", "Уляна зробила так, що ми тепер будемо любити блондиночку", "середню викинути поки не пізно, зжере всіх і бізнес", "відразу видно який жорсткий бізнес, Середня мадам просто сіла спиною до третьої учасниці, повністю перегородила навіть огляд . Взагалі почуття такту відсутня", " сподіваюся Костянтин після ефіру дав ляща цій кучерявій, її давно пора поставити на місце!", "Середня застигла як бовдур в одній позі... Блондиночку своєю спиною конкретно закрила, явно спеціально.... Неприємна особа", - написали фанати в коментарях під відеороликом.

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