Газ в Україні продовжить дорожчати, і остаточні суми в платіжках залежать від декількох умов

Як повідомляє Politeka.net, наближається "високий сезон", коли українцям доведеться розщедритися за опалення. Представник НАНУ Валентин Землянський розповів, що обов'язково вплине на ціни, передає UBR.

За словами експерта, вартість газу буде підвищуватися мінімум до грудня поточного року. Ціни на паливо для українців залежать, в першу чергу, від погоди, адже чим холодніше - тим більше потрібно спалювати, і тим дорожче доведеться платити.

"Все говорить про те, що ціни і тарифи будуть продовжувати своє зростання", - підкреслив Валентин Землянський. - "Чи буде зима суворою або досить теплою, буде залежати і швидкість підвищення. Але точно збільшення буде".

Крім погодних умов, зростання цін загрожують прискорити виснаження запасів в українських сховищах і жорсткий карантин на тлі другої хвилі китайського вірусу, курсу валют. Аналітики трейдерської компанії ETG.UA Володимир Шведкий і президент Асоціації Газові трейдери України Андрій Мізовець вважають, що в грудні вартість газу скласти 6,5-7 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів.

Директора ДК "Нафтогаз" Максим Рабинович додав, що можна буде точно прогнозувати ціну на газ тільки після 25 листопада для домогосподарств. Поки ж постачальники підготували заходи, завдяки яким вартість палива в цьому сезоні будуть утримувати на рівні 4,5-7,25 гривнях за "куб".

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