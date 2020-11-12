Украинцы увидят новые цифры в платежках за коммуналку

Об этом пишет Обозреватель.

Ежемесячно украинцы будут получать новые платежки за газ из-за новых расценок на мировых биржах, из-за чего с 1 января будет пересмотрен размер абонплаты за доставку доплива.

Эксперты считают весь обьем использованого топлива за период октября по октябрь (так называемый газовый год), и разделяют это количество на 12 месяцев. Полученную сумму умножают на тариф облгаза и получается сумма, которую платит украинец за доставку.

"Пока еще нет новых тарифов, я даже не могу их вам спрогнозировать Но, конечно, сейчас идет процедура, у нас есть и методика, будет и мощность рассчитана", – предупредили украинцев в НКРЭКУ.

В Нацкомиссии предположили, что в некоторых регионах цифры в платежках могут вырасти на 30% и более.

"Перерасчет абонентской платы будет. Будет и по объему. Сейчас вы платите, исходя из того объема газа, который использовали в прошлом отопительном сезоне. А с первого января посчитают тот отопительный сезон, который в 2020-м закончился. Если вы больше тратили газа, то больше будете и абонплаты платить", – информирует пресс-служба Киевэнерго.

Более того, размер абонплаты может вырасти даже при условии, если сам газ дешевеет. Поскольку в эту сумму входят деньги на модернизацию инфраструктуры, зарплаты сотрудников и т.п.

До этого мы рассказывали, что украинцы уже могут готовиться к очередному повышению цен на газ. Об этом рассказала эксперт Оксана Запорожская.

По ее словам, несмотря на ноябрьское повышение цен на топливо, газ все равно будет дорожать вплоть до февраля 2021 года.

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