Газ в Украине продолжит дорожать, и окончательные суммы в платежках зависят от нескольких условий

Как сообщает Politeka.net, приближается "высокий сезон", когда украинцам придется раскошелиться за отопление. Представитель НАНУ Валентин Землянский рассказал, что обязательно повлияет на цены, передает UBR.

По словам эксперта, стоимость газа будет повышаться минимум до декабря текущего года. Цены на топливо для украинцев зависят, в первую очередь, от погоды, ведь чем холоднее - тем больше нужно сжигать, и тем дороже придется платить.

"Все говорит о том, что цены и тарифы будут продолжать свой рост", - подчеркнул Валентин Землянский. - "Будет ли зима суровой или достаточно теплой, будет зависеть и скорость повышения. Но точно увеличение будет".

Кроме погодных условий, рост цен грозят ускорить истошение запасов в украинских хранилищах и жесткий карантин на фоне второй волны китайского вируса, курса валют. Аналитики трейдерской компании ETG.UA Владимир Шведкий и президент ассоциации Газовые трейдеры Украины Андрей Мизовец считают, что в декабре стоимость газа составить 6,5-7 тысяч гривен за тысячу кубических метров.

Директора ГК "Нафтогаз" Максим Рабинович добавил, что можно будет точно прогнозировать цену на газ только после 25 ноября для домохозяйств. Пока же поставщики подготовили меры, благодаря которым стоимость топлива в этом сезоне будут удерживать на уровне 4,5-7,25 гривнах за "куб".

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