Українці побачать нові цифри в платіжках за комуналку

Про це пише Обозреватель.

Щомісяця українці отримуватимуть нові платіжки за газ через нові розцінки на світових біржах, через що з 1 січня буде переглянуто розмір абонплати за доставку допливу.

Експерти вважають весь об'єм використаного палива за період жовтня по жовтень (так званий газовий рік), і поділяють цю кількість на 12 місяців. Отриману суму множать на тариф облгазу і виходить сума, яку платить українець за доставку.

"Поки ще немає нових тарифів, я навіть не можу їх вам спрогнозувати але, звичайно, зараз йде процедура, у нас є і методика, буде і потужність розрахована", – попередили українців в НКРЕКП.

У Нацкомісії припустили, що в деяких регіонах цифри в платіжках можуть зрости на 30% і більше.

"Перерахунок абонентської плати буде. Буде і за обсягом. Зараз ви платите, виходячи з того обсягу газу, який використовували в минулому опалювальному сезоні. А з першого січня порахують той опалювальний сезон, який в 2020-му закінчився. Якщо ви більше витрачали газу, то більше будете і абонплати платити",-інформує прес-служба Київенерго.

Більше того, розмір абонплати може зрости навіть за умови, якщо сам газ дешевшає. Оскільки в цю суму входять гроші на модернізацію інфраструктури, зарплати співробітників і т. п.

До цього ми розповідали, що українці вже можуть готуватися до чергового підвищення цін на газ. Про це розповіла експерт Оксана Запорізька.

За її словами, незважаючи на Листопадове підвищення цін на паливо, газ все одно буде дорожчати аж до лютого 2021 року.

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