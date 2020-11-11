С августа в Украине стремительно растут тарифы на газ, но украинцы могут сэкономить немало денег

Как сообщает Politeka.net, в ноябре поставщики во многих областях взвинтили цены на топливо до 30%. С повышением тарифов стоит задуматься о том, как снизить расходы и меньше платить за коммунальные услуги. К счастью, есть несколько надежных способов.

В конце лета Кабмин отменил нормы потребления и запустил в Украине рынок поставки газа на конкурентных условиях. Теперь потребители могут самостоятельно выбрать себе компанию, у которой будут покупать топливо, даже если она находится в другом регионе. Клиенты имеют право в любой момент перейти к другому поставщику.

Стоит рассмотреть все доступные предложения и выбрать наиболее выгодное, так в ноябре меньше всего обходятся услуги киевского «Мегаватт Энерго» (6,22 гривны за кубометр), а дороже всего просит «Запорожгаззбут» (8,9 гривны за куб). Прежде чем сделать окончательный выбор, рекомендуем почитать отзывы о компании, изучить ее структуру.

Как правило, поставщики предлагают разные тарифы, в зависимости от срока. Так у "Нафтогаза" есть годовой пакет услуг, который предусматривает стабильную цену на весь период.

Помимо смены поставщика, можно снизить расход тепла в жилых помещениях, утеплить проблемные участки до наступления заморозков. Уплотнители помогут сократить утечку из щелей на входных и балконных дверях, термопленка - на окнах, а теплоотражающие экраны - на стенах за радиаторами.

Эксперты рекомендуют регулировать температуру в разных комнатах, подкручивая вентили по мере надобности. Например - ослабить отопление в комнатах, которые не используются зимой.

Недавно цена газа на европейских площадках подскочила на 120%, закономерно, что после нововведений он подорожает и в Украине. Аналитик Максим Орыщак предупреждает, что с учетом доставки, уже в ноябре стоимость может дойти до 7 гривен за кубометр.

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